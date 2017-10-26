Иванович готов стать доставщиком пиццы в рамках благотворительного проекта

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович принял участие в благотворительной акции «сине-бело-голубых» и «Русфонда» «Давай-давай».
У двухлетнего мальчика из Выборга был диагностирован острый лейкоз. Если за месяц на лечение удастся собрать 1 477 105 рублей, сербский футболист попробует себя в роли работника пиццерии и доставит пиццу одному из жителей Санкт-Петербурга.
Напомним, что в прошлом году в рамках этого проекта полузащитник «Зенита» Маурисио работал таксистом.
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Всё что ̶Г̶а̶з̶п̶р̶о̶м̶ Зенит умеет - воровать и пиариться.
Всё что ̶Г̶а̶з̶п̶р̶о̶м̶ Зенит умеет - воровать и пиариться.