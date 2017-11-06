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Лукас Моура может продолжить карьеру в «Челси»

сегодня, 22:35

Полузащитник ПСЖ Лукас Моура может продолжить карьеру в «Челси». Парижанам нужно продать нескольких футболистов, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей. В связи с этим Моура может уже предстоящей зимой перебраться в Англию.

Напомним, что ПСЖ хотел расстаться с Лукасом еще минувшим летом, но ни один из клубов не проявил заинтересованность в услугах игрока.

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ROMA DROGBA ответил dimagas1
сегодня в 23:19
dimagas1:
Загнут за него 100 лямов по идее.Им еще за негра 180 отдавать в Монако)))
Вряд-ли, за это лавочника даже 70-80 уже переплата.
dimagas1
сегодня в 23:13
Загнут за него 100 лямов по идее.Им еще за негра 180 отдавать в Монако)))
ROMA DROGBA
сегодня в 22:57
Когда переходил в ПСЖ уже был крут и перспективен.
А теперь уже не факт, что он окажется сильнее того же Уиллиана
Медив
сегодня в 22:46
Хороший вариант, да и вполне реальный. Кроме Челси он объективно больше никому не нужен
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