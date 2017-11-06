Полузащитник ПСЖ Лукас Моура может продолжить карьеру в «Челси». Парижанам нужно продать нескольких футболистов, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей. В связи с этим Моура может уже предстоящей зимой перебраться в Англию.

Напомним, что ПСЖ хотел расстаться с Лукасом еще минувшим летом, но ни один из клубов не проявил заинтересованность в услугах игрока.

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