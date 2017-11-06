Гризманн в январе может перебраться в «Барселону»

«Барселона» следит за нападающим «Атлетико» и сборной Франции Антуаном Гризманном, утверждают в Испании.

По слухам, каталонский клуб размышлял над возможностью приобретения игрока еще минувшим летом, но тогда отступные за Гризманна составляли 200 млн евро - мера, принятая «матрасниками», дабы не потерять своего лидера без возможности найти ему замену («Атлетико» запрещено осуществлять трансферы до 1 января 2018 года) .

Теперь же отступные за Антуана уменьшились до 100 млн евро - цены, которую в «Барселоне» считают разумной.

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