Гризманн в январе может перебраться в «Барселону»

«Барселона» следит за нападающим «Атлетико» и сборной Франции Антуаном Гризманном, утверждают в Испании.
По слухам, каталонский клуб размышлял над возможностью приобретения игрока еще минувшим летом, но тогда отступные за Гризманна составляли 200 млн евро - мера, принятая «матрасниками», дабы не потерять своего лидера без возможности найти ему замену («Атлетико» запрещено осуществлять трансферы до 1 января 2018 года) .
Теперь же отступные за Антуана уменьшились до 100 млн евро - цены, которую в «Барселоне» считают разумной.
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Не пойдет от к независимым,не пойдет!
Но а если пойдет,прощай карьера и будет виноват сам,играй лучше за матрасов или в АПЛ!
Не пойдет от к независимым,не пойдет!
Но а если пойдет,прощай карьера и будет виноват сам,играй лучше за матрасов или в АПЛ!
В итоге Дембеле до зимы и не играет, потребности покупать летом не было. По факту чисто политический ход - громкий трансфер юного гения чтобы поднять популярность Бартомеу и не вылететь при выдвижении вотума недоверия.
В итоге Дембеле до зимы и не играет, потребности покупать летом не было. По факту чисто политический ход - громкий трансфер юного гения чтобы поднять популярность Бартомеу и не вылететь при выдвижении вотума недоверия.