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Гризманн в январе может перебраться в «Барселону»

сегодня, 15:10

«Барселона» следит за нападающим «Атлетико» и сборной Франции Антуаном Гризманном, утверждают в Испании.

По слухам, каталонский клуб размышлял над возможностью приобретения игрока еще минувшим летом, но тогда отступные за Гризманна составляли 200 млн евро - мера, принятая «матрасниками», дабы не потерять своего лидера без возможности найти ему замену («Атлетико» запрещено осуществлять трансферы до 1 января 2018 года) .

Теперь же отступные за Антуана уменьшились до 100 млн евро - цены, которую в «Барселоне» считают разумной.  

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Все комментарии
Конебаклан
сегодня в 15:38
Утятина 100%
Не пойдет от к независимым,не пойдет!
Но а если пойдет,прощай карьера и будет виноват сам,играй лучше за матрасов или в АПЛ!
Cektor
сегодня в 15:31
лучше в Барсу чем в Реал
VIPded
сегодня в 15:26
Надеюсь, Атлетико мешок этот потрясёт изрядно! А Коста покруче Антуана будет...
Mamaev
сегодня в 15:20
Неплохо. Было бы ещё правдой
NOVA
сегодня в 15:19
это будет его большой ошибкой!!! лучше или в Реал вместо Бенза или в мю!!!
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 15:13
Побыстрей бы январь!
barcelonistas
сегодня в 15:12
Ждем с нетерпением. Изначально не единожды писал что нет смысла брать Дембеле за бешенные бабки, когда игрок на много порядков сильнее Гризманн зимой будет дешевле.

В итоге Дембеле до зимы и не играет, потребности покупать летом не было. По факту чисто политический ход - громкий трансфер юного гения чтобы поднять популярность Бартомеу и не вылететь при выдвижении вотума недоверия.
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