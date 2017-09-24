СМИ: «Летом ПСЖ выставил на трансфер 8 игроков, дабы избежать исключения из ЛЧ»

По информации испанских СМИ, УЕФА пообещал исключить ПСЖ из розыгрыша Лиги чемпионов-2018/19, если парижане будут иметь проблемы с финансовым фэйр-плей.

Сообщается, что на решение организации пригрозить вице-чемпионам Франции повлияло давление со стороны топ-клубов Европы.

Генеральный директор ПСЖ Жан-Клод Блан в течение 48 часов после получения уведомления выставил на трансфер сразу восьмерых игроков клуба: Анхеля Ди Марию, Хавьера Пасторе, Лукаса Моуру, Юлиана Дракслера, Атема Бен Арфа, Тиаго Силву, Блеза Матюиди и Сержа Орье, причем парижане минувшим летом сумели продать лишь последних двух.

Сообщается, что это вызвало огромное разочарование среди игроков, которых выставили на трансфер, так как они осознали, что не нужны клубу.

Скорее всего, в следующие трансферные окна ПСЖ устроит распродажу и расстанется с рядом игроков.

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