СМИ: «Кейн согласен перейти в „Реал“ при выполнении „сливочными“ ряда условий»

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн готов в ближайшем будущем перебраться в «Реал», утверждают СМИ.

По слухам, представители англичанина проинформировали об этом руководство «Королевского клуба». При этом игрок согласен перейти в «Реал» лишь при выполнении «сливочными» ряда условий. Во-первых, Кейн не желает идти в мадридский клуб, если на его позиции будет серьезная конкуренция, потому «Реалу», скорее всего, придется расстаться с нападающим Каримом Бензема. Во-вторых, Харри хочет получать на «Сантьяго Бернабеу» не меньше Гарета Бэйла, т.е. Кейн желает быть вторым самым высокооплачиваемым игроком в команде (после Криштиану Роналду).

Стоимость совершенства. Реальная цена Харри Кейна

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