Шевченко: «Хотелось бы завершить год на другой ноте, но будем радоваться и этому успеху»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги товарищеского поединка со Словакией (2:1).

«Сборная должна показывать волю к победе всегда. Хотелось бы завершить год на другой ноте, но будем радоваться и этой победе тоже, потому что важно добиваться результата и в таких матчах.

Просил ребят отработать в этой игре, потому что Словакия может нам попасть в отборе. Надо всегда стараться обыгрывать, чтобы показать свою силу и свой стержень, и нам сегодня это удалось

Доволен и результатом, и качеством игры. В некоторых моментах могли сыграть и лучше, но ничего идеального не бывает», — сказал Шевченко в эфире канала «Футбол 1».

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