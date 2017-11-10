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Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 Идет первый тайм, 32’ Логотип ШвецияШвеция 0:0 Логотип ИталияИталия Фонбет 3.35 2.95 2.4
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип ЯпонияЯпония 1:3 Логотип БразилияБразилия Фонбет 11.5 6.5 1.23
21:00 Матч завершен Логотип УкраинаУкраина 2:1 Логотип СловакияСловакия Фонбет 1.14 6.2 41
22:45 32’ Логотип БельгияБельгия 1:0 Логотип МексикаМексика Фонбет 1.85 3.6 3.95
22:45 31’ Логотип ПольшаПольша 0:0 Логотип УругвайУругвай Фонбет 2.6 2.95 2.9
23:00 19’ Логотип ФранцияФранция 1:0 Логотип УэльсУэльс Фонбет 1.23 6 12.5
23:00 17’ Логотип АнглияАнглия 0:0 Логотип ГерманияГермания Фонбет 3.7 3.5 2
23:45 сегодня Логотип ПортугалияПортугалия -:- Логотип Сауд. АравияСауд. Аравия Фонбет 1.15 7 22
Евро-2019 (до 21), 12 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип Армения (до 21)Армения (до 21) 1:2 Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) Фонбет - - 1.06
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Зидан: «Я всегда любил Россию, русских и всё, что связано с Россией»

сегодня, 23:08

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о презентации мяча ЧМ-2018, которая прошла в Москве.

«Я очень горд представить здесь этот мяч и быть здесь вместе со всеми игроками, которые приехали сюда. У этого мяча длинная история и увидеть его сегодня для нас, любителей футбола — это великолепно. Ну и, потом, он просто очень красивый!

Я всегда любил Россию, русских, все, что связано с Россией и всю мою карьеру я чувствовал поддержку от русских болельщиков. Я хотел бы поблагодарить их за это, потому что у меня не так много возможностей это сделать. Я хотел бы еще раз сказать им за это спасибо. Спасибо за вашу поддержку, за ваши письма, за вашу любовь. Я рад быть здесь. Но это правда, сейчас здесь все по-другому. С 1992 года Россия совершенно изменилась, она великолепна. Я иногда езжу в Россию, когда у меня есть свободное время, я был в Санкт-Петербурге, мне очень нравится здесь».

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Все комментарии
ziborock
сегодня в 23:20
Барсаглоры недовольны)
-Джек Потрошитель-
сегодня в 23:19
Глори барси,которые в детстве за тебя болели,щас ненавидят)))))))))) секта у них такая Зидан))
TypXXI
сегодня в 23:17
Сразу видно взял бабло....Да в мадриде все такие....продажные.
Тьфу!
BARCAWORLD
сегодня в 23:13
Газовские бабки отработал Зиданчик..
RDeanW
сегодня в 23:11
да нас до окончания чемпионата много кто "любит")
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