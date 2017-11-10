Марлос: «Нет страха, что меня могут призвать в украинскую армию»

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Марлос рассказал, что у него нет страха быть призванным в ряды вооруженных сил Украины. В 2014 году в СМИ ходили слухи, что другой натурализованный бразилец Эдмар получил повестку в украинскую армию.

«Я разговаривал с Эдмаром, с которыми вместе играл в „Металлисте“. Он сказал, чтобы я не волновался по поводу этого. Его никто не призывал в украинскую армию, сейчас он живет в США. У меня нет подобного страха.

Сейчас ситуация улучшилась по сравнению с тем, что было раньше. Недавно мы играли в городе Мариуполь, который находится в 70 км от Донецка [на самом деле чуть больше 100 - прим. ред.]. Там все было нормально, никаких проблем. Клуб покинул Донецк, но сердце осталось там. Однако я думаю, что ситуация постепенно нормализуется».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте