Гиггз рассказал о лучшем моменте в своей карьере

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал, что лучшим моментом его долгой карьеры был финал Лиги чемпионов сезона-1998/99, когда МЮ в компенсированное время забил два мяча «Баварии» и выиграл турнир.

«Лучший момент моей карьеры - время после финального свистка матча с „Баварией“ в 1999 году. Это единственный раз, когда я плакал на поле, потому что в тот момент эмоции просто переполняли».

В данный момент Гиггз планирует начать самостоятельную тренерскую карьеру.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте