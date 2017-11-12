Защитник «Амкара» Идову вызван в сборную Нигерии на матч с Аргентиной

Защитник «Амкара» Брайн Идову вызван в сборную Нигерии на товарищеский матч с командой Аргентины. Напомним, что встреча состоится в Краснодаре 14 ноября.
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|Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
|1
|X
|2
|17:30
|Матч завершен
|Конго
|1:1
|Уганда
|-
|-
|-
|18:30
|Матч завершен
|Гана
|1:1
|Египет
|3.05
|1.68
|7
|Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи
|1
|X
|2
|20:00
|Матч завершен
|Швейцария
|0:0
|Северная Ирландия
|1.42
|4.2
|9
|20:00
|Матч завершен
|Швейцария
|0:0
|Северная Ирландия
|2.65
|1.75
|9.5
|22:45
|сегодня
|Греция
|-:-
|Хорватия
|3.75
|3.35
|2.05
|Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Матч завершен
|Крылья Советов
|2:0
|Химки
|1.06
|11.5
|35
|14:00
|Матч завершен
|Авангард Кур
|3:3
|Томь
|3.4
|1.68
|5.6
|15:00
|Матч завершен
|Кубань
|0:1
|Динамо СПб
|16
|3.55
|1.4
|16:00
|Матч завершен
|Балтика
|6:0
|Спартак-2
|1.45
|3.7
|8
|17:00
|Матч завершен
|Зенит-2
|1:2
|Оренбург
|-
|-
|1.06
Защитник «Амкара» Брайн Идову вызван в сборную Нигерии на товарищеский матч с командой Аргентины. Напомним, что встреча состоится в Краснодаре 14 ноября.
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