Защитник «Амкара» Идову вызван в сборную Нигерии на матч с Аргентиной

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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип КонгоКонго 1:1 Логотип УгандаУганда - - -
18:30 Матч завершен Логотип ГанаГана 1:1 Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 3.05 1.68 7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип ШвейцарияШвейцария 0:0 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
20:00 Матч завершен Логотип ШвейцарияШвейцария 0:0 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 2.65 1.75 9.5
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.35 2.05
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.06 11.5 35
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 3:3 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 3.4 1.68 5.6
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 16 3.55 1.4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 6:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.45 3.7 8
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 1:2 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет - - 1.06
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21:51
Швейцария — участник ЧМ-201816
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ПСЖ планирует уволить Эмери в январе25
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Батистута: «Взбесило, что Месси побил мой рекорд. Но хотя бы меня обошел инопланетянин!»21
19:53
Талалаев: «Видимо, пресс-атташе „Енисея“ мне мстит»11
18:16
Тренировки сборных России и Испании на «Крестовском» отменены, чтобы не портить газон140
22:21
«Балтика» забила «Спартаку-2» шесть мячей и другие результаты 23-го тура ФНЛ20
22:13
Дракслер: «То, что пишут о Неймаре — чушь собачья»2
22:00
Греция - Хорватия: стартовые составы1
21:38
Гризманн: «Исполнится ли моя мечта, если я сыграю вместе с Мбаппе и Неймаром? Да!»7
21:30
Надежда Карпова оформила дубль за «Валенсию»6
21:20
Гранквист: «Италия — большая футбольная нация. Они не пропускали ЧМ с 1958 года»11
20:33
Фабио Капелло предложил сборной Италии Карло Анчелотти3
20:25
Сборные Ганы и Египта сыграли вничью2
19:42
Буффон надеется, что болельщики сборной Италии отбросят клубные пристрастия5
19:28
Руди Феллер назвал фаворитов ЧМ-201825
19:25
Конго и Уганда расписали мировую1
19:10
Швейцария и Северная Ирландия огласили стартовые составы на ответный стыковой матч4
18:54
Аленичев: «„Енисей“ взял реванш за чувствительное поражение в Тамбове»8
18:49
«Оренбург» одержал волевую победу над второй командой «Зенита»10
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18:38
Асенсио грозится покинуть «Реал», если клуб купит Азара20
18:04
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Защитник «Амкара» Идову вызван в сборную Нигерии на матч с Аргентиной

сегодня, 21:27
АргентинаАргентина-:-НигерияНигерия14.11.2017 в 19:30 Не начался

Защитник «Амкара» Брайн Идову вызван в сборную Нигерии на товарищеский матч с командой Аргентины. Напомним, что встреча состоится в Краснодаре 14 ноября.

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Брулин
сегодня в 21:30
отлчиный игрок и родился в России но Мутко будет всяких Фернандесов и Нойштедеров приглашать
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