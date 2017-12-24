2 игрока МЮ - в символической антисборной первой части сезона АПЛ по версии Goal

Редакция известного футбольного ресурса Goal составила свою версию символической антисборной первой части сезона в английской Премьер-Лиги.
Больше всего игроков (двух) в команду разочарований делегировал «Манчестер Юнайтед».
Голкипер: Джо Харт («Вест Хэм»);
защитники: Дэнни Роуз («Тоттенхэм»), Эшли Уильямс («Эвертон»), Виктор Линделеф («Манчестер Юнайтед»), Седрик Соареш («Саутгемптон»);
полузащитники: Тьему Бакайоко («Челси»), Джонджо Шелви («Ньюкасл»), Ренату Санчеш («Суонси Сити»);
нападающие: Алексис Санчес («Арсенал»), Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас»).
При этом СМИ продолжают писать о том, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян этой зимой отправится в «Интер».