2 игрока МЮ - в символической антисборной первой части сезона АПЛ по версии Goal

Редакция известного футбольного ресурса Goal составила свою версию символической антисборной первой части сезона в английской Премьер-Лиги.

Больше всего игроков (двух) в команду разочарований делегировал «Манчестер Юнайтед».

Голкипер: Джо Харт («Вест Хэм»);

защитники: Дэнни Роуз («Тоттенхэм»), Эшли Уильямс («Эвертон»), Виктор Линделеф («Манчестер Юнайтед»), Седрик Соареш («Саутгемптон»);

полузащитники: Тьему Бакайоко («Челси»), Джонджо Шелви («Ньюкасл»), Ренату Санчеш («Суонси Сити»);

нападающие: Алексис Санчес («Арсенал»), Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас»).

При этом СМИ продолжают писать о том, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян этой зимой отправится в «Интер».