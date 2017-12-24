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    Выбирайте центрального хавбека для символической сборной РФПЛ!
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2 игрока МЮ - в символической антисборной первой части сезона АПЛ по версии Goal

сегодня, 13:23

Редакция известного футбольного ресурса Goal составила свою версию символической антисборной первой части сезона в английской Премьер-Лиги.

Больше всего игроков (двух) в команду разочарований делегировал «Манчестер Юнайтед».

Голкипер: Джо Харт («Вест Хэм»);
защитники: Дэнни Роуз («Тоттенхэм»), Эшли Уильямс («Эвертон»), Виктор Линделеф («Манчестер Юнайтед»), Седрик Соареш («Саутгемптон»);
полузащитники: Тьему Бакайоко («Челси»), Джонджо Шелви («Ньюкасл»), Ренату Санчеш («Суонси Сити»);
нападающие: Алексис Санчес («Арсенал»), Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас»).

При этом СМИ продолжают писать о том, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян этой зимой отправится в «Интер».

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Все комментарии
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
сегодня в 17:36
Во первых Генрих не нападающий, во вторых сначала сезона он играл отлично! При голосовании лучшего тренера Генрих отдал предпочтение Зидану ,а не Моуриньо!Вот и началось, то Моур не доволен,то критиковал,то игроки ,,не замечают,, Генриха в удобной позиции! МЮ великий клуб и тренер такого клуба должен быть ,,человеком,,!
Mоnоlo
Mоnоlo
сегодня в 17:00
Так и не поняла что тут делает Роуз...
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:15
Алексис Санчес в антисборной первой части сезона АПЛ? Очень и очень удивлен! Хорошо, что Погба здесь нет) Что касается Мхитаряна, то сложно что-то показывать на футбольном поле, когда в тебя не верит главный тренер...
Антон за MU
Антон за MU ответил DXTK
сегодня в 15:31
DXTK:
Джо Харт? не удивлен, я еще перед его подписанием все сказал о нем, что не летит в его сторону то оборачивается голом. Его взяли в команду только по одной причине потому что он вратарь сборной и ему нужна была практика. Харт худший вратарь Евро 16, теперь в 17 году попал в антисборную АПЛ, дальше его будет ждать чемпионшип, но надеюсь это произойдет не с ВХ. + за Торино в 36 матчах пропустил 62 гола, то есть в каждой игре по пропущенному........ а в ВХ с ним в раме после 15 туров лидировали по пропущенным голам PS а вы удивляетесь еще почему Гвардиола сразу его вытурил из команды. Даже физрук Мойес его пару раз на скамейку посадил.
Но Харт лучше браво,не так ли?)) Харт хоть что-то берёт,а вот Браво это вообще жесть))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 15:15
Не согласен,поначалу Линделеф адаптировался,но сейчас играет хорошо,Мхитарян был великолепен на старте,Алексис Санчес - это смешно,это же лучший игрок Арсенала, котрый показывает отличный футбол, также некоторые игроки в списке находились в лазаретах своих команд долгое время,думаю есть игроки которые более достойны попадания сюда чем те кто здесь указан
hardpony
hardpony
сегодня в 15:08
мхитарян захандрил. видимо англия не пришлась по душе
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
сегодня в 14:44
А чем линделеф плох? Да по началу привозил, но походу сезона вроде адаптировался...
старина
старина
сегодня в 14:41
Моур составил
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 14:36
В таком случаи Линделефа и Мхитаряна в Интер! возьмем оптом) у нас там как раз не добр ЦЗ и АПЛ(
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди ответил DXTK
сегодня в 14:23
DXTK:
Джо Харт? не удивлен, я еще перед его подписанием все сказал о нем, что не летит в его сторону то оборачивается голом. Его взяли в команду только по одной причине потому что он вратарь сборной и ему нужна была практика. Харт худший вратарь Евро 16, теперь в 17 году попал в антисборную АПЛ, дальше его будет ждать чемпионшип, но надеюсь это произойдет не с ВХ. + за Торино в 36 матчах пропустил 62 гола, то есть в каждой игре по пропущенному........ а в ВХ с ним в раме после 15 туров лидировали по пропущенным голам PS а вы удивляетесь еще почему Гвардиола сразу его вытурил из команды. Даже физрук Мойес его пару раз на скамейку посадил.
Выгнали его из МС исключительно из-за необходимости подписать друга Пепа Клаудио Браво, который в АПЛ не вывез. В МС Харт творил чудеса, особенно в матчах Лч.
DXTK
DXTK
сегодня в 14:17
Джо Харт? не удивлен, я еще перед его подписанием все сказал о нем, что не летит в его сторону то оборачивается голом. Его взяли в команду только по одной причине потому что он вратарь сборной и ему нужна была практика.

Харт худший вратарь Евро 16, теперь в 17 году попал в антисборную АПЛ, дальше его будет ждать чемпионшип, но надеюсь это произойдет не с ВХ. + за Торино в 36 матчах пропустил 62 гола, то есть в каждой игре по пропущенному........ а в ВХ с ним в раме после 15 туров лидировали по пропущенным голам

PS а вы удивляетесь еще почему Гвардиола сразу его вытурил из команды. Даже физрук Мойес его пару раз на скамейку посадил.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:58
Интересно было бы выпустить такую команду реально на поле.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 13:55
Странно. Все-таки вторая команда в АПЛ. Это не антисборная, скорее сборная игроков не оправдавших высокие ожидания
Thom52
Thom52 ответил Знак со стрелкой на груди
сегодня в 13:50
Знак со стрелкой на груди:
На месте Джо Харта должен быть Миньоле )
Харт на своем месте. Миньоле никого не разочаровывал, он играет на своем обычном уровне: временами совершает сумасшедшие сэйвы, прекрасно начинает атаки, а иногда играет так, как с Арсеналом.
Limp Bizkit
Limp Bizkit ответил sihafazatron
сегодня в 13:47
sihafazatron:
санчеша сгубили фрицы)
он сам себя загубил)
Limp Bizkit
Limp Bizkit ответил Знак со стрелкой на груди
сегодня в 13:46
Знак со стрелкой на груди:
На месте Джо Харта должен быть Миньоле )
ахахаха) точняк, но я б обоих включил в эту сборную, косячники еще те)
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 13:45
В редакции "известного" ресурса стали праздновать Рождество! Я давно такой бред не видел....
alexov222
alexov222
сегодня в 13:44
очень спорный рейтинг. а Goal самый глористый из всех футбольных сайтов,даже впереди нашего соккера)
Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 13:42
Что здесь делает Мхитарян и почему здесь нет Лукаки??
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди
сегодня в 13:38
На месте Джо Харта должен быть Миньоле )
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Fenomen-9
сегодня в 13:37
Fenomen-9:
А ведь играл не плохо Мхитарян,что потом случилось.
Спад формы и конфликт с Моуром
Serge Boykov
Serge Boykov
сегодня в 13:28
Ничего такая командочка выходит...середняк для АПЛ и чемпион в РФПЛ! )
Fenomen-9
Fenomen-9
сегодня в 13:26
А ведь играл не плохо Мхитарян,что потом случилось.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:24
санчеша сгубили фрицы)
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