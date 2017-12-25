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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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«Зенит» поздравил с днем рождения 95-летнюю болельщицу

сегодня, 12:27

Игроки «Зенита-2» Михаил Кизеев, Даниил Пенчиков и Сергей Бугриев навестили одну из старейших болельщиц клуба, которая недавно отметила свой 95-й день рождения. Августа Александровна Мизандронцева рассказала о своем увлечении футболом:

«Болею я уже очень давно, ведь футбол — моя страсть. Стараюсь не пропускать ни одного матча и очень расстраиваюсь, даже когда „Зенит“ играет вничью, но когда побеждают — настроение отличное! Мне не нужно никакого кино, никаких мелодрам, но матчи посмотреть — это обязательно! Конечно, основных игроков знаю в лицо. Любимые футболисты? Кокорин, Шатов, Дзюба, Кришито. А еще очень нравился Халк, им я просто восхищалась!»

Напомним, что в июле исполнилось 110 лет болельщице «Фиорентины» Валеске Танганелли.

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon
сегодня в 17:21
Могли бы и игроки основы главной команды придти поздравить.
Казанский
Казанский
сегодня в 17:19
Любимые футболисты? Кокорин, Шатов, Дзюба, Кришито. А еще очень нравился Халк, им я просто восхищалась!
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Всех воспитанников Зенита пофамильно знает.Молодей бабуля!!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:27
Вот это преданность и верность любимому клубу! Здоровья и долголетия этой почетной бабушке)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 16:20
Я тоже поздравляю болельщицу с 95 летием
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 15:16
Бабуля красотка!
Colonist
Colonist
сегодня в 14:56
СУдя по «известным» игрокам болеет недавно!:)
drug01
drug01
сегодня в 14:42
За таких преданных болельщиц душа радуется! Предлагаю установить добавку к пенсии таким пенсионерам!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:08
На стадион бы пригласили.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 14:06
Здоровья бабуле! И терпения!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 14:01
Молодцы, трогательно
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 13:50
спартаковские бабушки мерзнут без газу, хотя в Москве все и так загазовано. живут на нефти)
juchok
juchok
сегодня в 13:36
бабуля для 95 лет выглядит ваще огонь! здоровья!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:08
СИМОНЯН ЕЙ ЛАЙК ПОСТАВИЛ
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 13:00
Хорошо выглядит. Это случаем не Бабка в кедах?). Только проходив всю жизнь в них можно так выглядеть..).
Завтра у Боярского Днюха.-Тысяча чертей).
FROLL 001
FROLL 001 ответил Московские бабушки
сегодня в 12:56
Московские бабушки:
лучше бы ее поздравили с прибавкой пенсии!
В отличии от московских бабушек этой от Зенита явно перепадет! Гыгыгы!
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 12:54
С днем рождения бабаня!!!!!
Московские бабушки
Московские бабушки
сегодня в 12:50
лучше бы ее поздравили с прибавкой пенсии!
cska plus
cska plus
сегодня в 12:46
И я поздравлю бабушку с такой красивой датой.
nikolah
nikolah
сегодня в 12:45
долгих лет жизни!
Palex
Palex
сегодня в 12:43
Хорошо выглядит.Дай Бог здоровья!
dudka 98
dudka 98
сегодня в 12:38
здоровья бабуле!))
DVOK68
DVOK68
сегодня в 12:29
Это нормальное явление
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