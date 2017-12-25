«Зенит» поздравил с днем рождения 95-летнюю болельщицу

Игроки «Зенита-2» Михаил Кизеев, Даниил Пенчиков и Сергей Бугриев навестили одну из старейших болельщиц клуба, которая недавно отметила свой 95-й день рождения. Августа Александровна Мизандронцева рассказала о своем увлечении футболом:

«Болею я уже очень давно, ведь футбол — моя страсть. Стараюсь не пропускать ни одного матча и очень расстраиваюсь, даже когда „Зенит“ играет вничью, но когда побеждают — настроение отличное! Мне не нужно никакого кино, никаких мелодрам, но матчи посмотреть — это обязательно! Конечно, основных игроков знаю в лицо. Любимые футболисты? Кокорин, Шатов, Дзюба, Кришито. А еще очень нравился Халк, им я просто восхищалась!»

— Болею я уже очень давно, ведь футбол — моя страсть! Мне не нужно никакого кино, никаких мелодрам, но матчи посмотреть — это обязательно!



«Зенит» поздравил с 95-летием Августу Александровну Мизандронцеву, одну из старейших болельщиц клуба: https://t.co/NHcds2oNnl pic.twitter.com/a77LmbgrZi — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 25 декабря 2017 г.

Напомним, что в июле исполнилось 110 лет болельщице «Фиорентины» Валеске Танганелли.