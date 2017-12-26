Григорян: «Перелеты рассматриваю как разгон, чтобы треснуть кого-то»

Новоиспеченный главный тренер «Луч-Энергии» Александр Григорян поделился ожиданиями от работы во Владивостоке.

«Дежавю. Те же ощущения, что были, когда работал на Дальнем Востоке. Планов и мыслей много, но хочется, чтобы все было реализовано. Сейчас испытываю эмоциональный всплеск. Нет ощущения, что у „Луча“ какие-то проблемы – огромное, юношеское желание работать и добиваться успехов. Когда не работаешь на Дальнем Востоке, кажется, что перелеты – жуткое дело. Но, когда ты уже в седле, то эти перелеты рассматриваешь в качестве разгона, чтобы треснуть кого-то.

Подготовку строю исходя из игроков, что есть в наличии. Психологически готов к тому, что не удастся открыть „окно“. Хотя понимаю, что если руководители „Луча“ сказали, что постараются это сделать, то вопрос должен быть решен положительно. Если последует отмашка, с моим знанием игроков и их возможностей я быстро разберусь, кем надо доукомплектоваться. Но на данный момент, повторю, ориентируюсь на то, чтобы решать задачи с этим составом».