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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5:2 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 45’ Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 1:1 Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.6 3.23 2.77
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 45’ Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 1:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.45 3.15 3.05
18:00 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:2 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 45’ Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.55 3.43 2.7
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.4 3.1 3.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.74 4.02 4.3
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Григорян: «Перелеты рассматриваю как разгон, чтобы треснуть кого-то»

сегодня, 13:28

Новоиспеченный главный тренер «Луч-Энергии» Александр Григорян поделился ожиданиями от работы во Владивостоке.

«Дежавю. Те же ощущения, что были, когда работал на Дальнем Востоке. Планов и мыслей много, но хочется, чтобы все было реализовано. Сейчас испытываю эмоциональный всплеск. Нет ощущения, что у „Луча“ какие-то проблемы – огромное, юношеское желание работать и добиваться успехов. Когда не работаешь на Дальнем Востоке, кажется, что перелеты – жуткое дело. Но, когда ты уже в седле, то эти перелеты рассматриваешь в качестве разгона, чтобы треснуть кого-то.

Подготовку строю исходя из игроков, что есть в наличии. Психологически готов к тому, что не удастся открыть „окно“. Хотя понимаю, что если руководители „Луча“ сказали, что постараются это сделать, то вопрос должен быть решен положительно. Если последует отмашка, с моим знанием игроков и их возможностей я быстро разберусь, кем надо доукомплектоваться. Но на данный момент, повторю, ориентируюсь на то, чтобы решать задачи с этим составом».

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Все комментарии
Карпин Валерий Георгиевич
Карпин Валерий Георгиевич
сегодня в 16:21
Саня, спорим я в Ростове продержусь больше чем ты в Луче !?
dzvinka
dzvinka
сегодня в 15:20
не 79ись ток, с разгону то)))
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 15:18
denmig
denmig
сегодня в 14:39
А в итоге треснется об стену!
Alhunah
Alhunah
сегодня в 14:26
Тресните ему уже кто-нибудь
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:52
ХОРОШИЙ БОЛТУН ! ЗАЛИВАЕТ КАК СОЛОВЕЙ !
Суеверный
Суеверный
сегодня в 13:40
Удачи. Нет полной футбольной России без Владика. А кому сложно летать... то пусть пилит неделю в поезде. Надо только вагон придумать специальный, типа мини спорт-зала. Трясет, качает, ускорения, торможения... так плюс в тренировочном процессе.
cska.78
cska.78
сегодня в 13:38
Интересно, сколько ты в Луче протянешь, нигде долго не задерживаешься!
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