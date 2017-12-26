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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5:2 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 45’ Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 1:1 Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.6 3.23 2.77
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 45’ Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 1:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.45 3.15 3.05
18:00 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:2 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 45’ Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.55 3.43 2.7
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.4 3.1 3.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.74 4.02 4.3
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СМИ узнали о словах Роналду команде после разгрома в Эль Класико

сегодня, 13:51
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду после поражения в Эль Класико от «Барселоны» (0:3) заверил своих партнеров по команде, что всё еще можно исправить.

В раздевалке португалец взял слово, заверив, что у команды еще остаются шансы на победу в Лиге чемпионов и Кубке Испании и нужно оставаться в хорошем расположении духа, сосредоточившись на остальных матчах. При этом некоторые партнеры Роналду по команде такую оптимистичную точку зрения не разделяют.

«Реал» в чемпионате отстает от «Барселоны» на 14 очков, но имеет матч в запасе.

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon ответил 112910415
сегодня в 18:24
112910415:
в раздевалке великий тихо плакал, а в прессу велел слить текст, приведённый выше!
А от куда ты знаешь? в раздевалке сидел что ли?
MSN-thebest
MSN-thebest
сегодня в 17:32
Роналду может взять кубок лучшего пенальтиста сезона. Так что для него еще вообще ничего не потеряно. А Перес еще и шестой ЗМ ему за это может выхлопотать
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:11
А все потому, что Криштиану максималист от головы до пят! Он никогда не смирится с поражением, тем более с разгромным. На правах лидера команды он в праве такое говорить и я надеюсь, что он сам приложит усилия к тому, чтобы мадридский Реал был хорош как в Испании, так и в Европе!
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 16:06
Что же сказал. Суарес ..."Чемпионат мы вынесла на..."Теперь будем драть Мадрид в ЛЧ..на.."
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 15:59
прям как глушаков.
наивные.........
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:26
На этот раз поддерживаю Роналду,сказал мудро,чтобы духом не падали.Молодец.Мы обязаны быть справедливымы.
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 14:51
да, столько титулов надо еще брать - трофей пичичи, золотая бутса...
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 14:47
Я думал он в очередной раз разнылся..
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 14:44
Вообще, это должен говорить Зидан, а не Роналду.

Очень уважаю Зидана, но боюсь, что авторитета перед игроками ему все же не хватает.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:34
А в ответ тишина и мысли: Сам иди и исправляй.
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
сегодня в 14:31
Рональду:-"Не все потеряно! Надо просто всей командой сьездить в Марокко и все будет норм!"
112910415
112910415
сегодня в 14:24
в раздевалке великий тихо плакал, а в прессу велел слить текст, приведённый выше!
street-steal67
street-steal67
сегодня в 14:22
Все верно Криш говорит и партнерам надо бы прислушаться!
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 14:20
Оптимизма действительно не много. Игра блеклая, нападение слабовато, защита хромает.
Но Роналду прав, надо мобилизировать все силы и полностью выкладываться в ЛЧ и Кубке.
astan4o
astan4o
сегодня в 14:17
Критикует команду по делу, партнёры недовольны.
Поддерживает, говорит что можно исправить, не разделяют его мнение, спрашивается, что должен говорить Криш чтобы партнёры им были довольны.
grafff
grafff
сегодня в 14:08
Пустослов
Fenomen-9
Fenomen-9
сегодня в 14:05
3-й ЛЧ подряд,где-то бомбанет не по детски.А так если провести пару трансферов,и выиграть ЛЧ,будет праздник.
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 14:02
такие же условия у Барселоны. чемпионат уже выигран осталось лч и кубок короля для каталонцев. как больно звучит для короля и мадрида
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