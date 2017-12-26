СМИ узнали о словах Роналду команде после разгрома в Эль Класико

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду после поражения в Эль Класико от «Барселоны» (0:3) заверил своих партнеров по команде, что всё еще можно исправить.

В раздевалке португалец взял слово, заверив, что у команды еще остаются шансы на победу в Лиге чемпионов и Кубке Испании и нужно оставаться в хорошем расположении духа, сосредоточившись на остальных матчах. При этом некоторые партнеры Роналду по команде такую оптимистичную точку зрения не разделяют.

«Реал» в чемпионате отстает от «Барселоны» на 14 очков, но имеет матч в запасе.