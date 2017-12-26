Владелец АЕКа предложил игрокам € 1 млн за проход киевского «Динамо»

Владелец греческого АЕКа Димитрис Мелисанидис предложил своим футболистам € 1 млн премиальных за выход в 1/8 финала. За выход в стадию плей-офф Мелисанидис обещал заплатить игрокам € 300 тысяч, теперь он предлагает добавить к обещанной сумме € 1 млн. Однако, если АЕК проиграет киевскому «Динамо», то футболисты потеряют и премиальные за выход из группы. Согласно источнику, игроки греческого клуба согласились с этими условиями.

Напомним, на групповом этапе АЕК два раза сыграл вничью с «Миланом». Обе встречи завершились со счётом 0:0.