«Лацио» обыграл «Фиорентину» в четвертьфинале Кубка Италии

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Лацио» нанес поражение «Фиорентине».
Рим, стадион «Олимпико»
«Лацио» – «Фиорентина» – 1:0 (1:0)
Гол: Лулич 6.
«Лацио»: Стракоша, Раду, Баштуш, де Врей, Баста, Милинкович-Савич (Альберто 87), Пароло, Лейва, Лулич, Андерсон (Лукаку 59), Кайседо (Иммобиле 26).
Главный тренер: Симоне Индзаги.
«Фиорентина»: Дронговский, Миленкович, Уго, Астори, Гашпар (Жил Диас 73), Бенасси (Эйссерик 46), Санчес, Сапонара (Симеоне 46), Верету, Кьеза, Бабакар.
Главный тренер: Стефано Пиоли.
Предупреждения: Гашпар 35, Стракоша 79, Верету 83.
Судья: Антонио Дамато.
При игре 11 на 11, без лайнсменов, Фиорентина не вытянула.
В полуфинале также должны побеждать, в независимости от результата дерби делла Шанхаина.
При игре 11 на 11, без лайнсменов, Фиорентина не вытянула.
В полуфинале также должны побеждать, в независимости от результата дерби делла Шанхаина.