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«Лацио» обыграл «Фиорентину» в четвертьфинале Кубка Италии

сегодня, 00:55
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 0Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Лацио» нанес поражение «Фиорентине».

Рим, стадион «Олимпико» 

«Лацио» – «Фиорентина» – 1:0 (1:0)
Гол: Лулич 6.

«Лацио»: Стракоша, Раду, Баштуш, де Врей, Баста, Милинкович-Савич (Альберто 87), Пароло, Лейва, Лулич, Андерсон (Лукаку 59), Кайседо (Иммобиле 26).
Главный тренер: Симоне Индзаги.

«Фиорентина»: Дронговский, Миленкович, Уго, Астори, Гашпар (Жил Диас 73), Бенасси (Эйссерик 46), Санчес, Сапонара (Симеоне 46), Верету, Кьеза, Бабакар.
Главный тренер: Стефано Пиоли.

Предупреждения: Гашпар 35, Стракоша 79, Верету 83.

Судья: Антонио Дамато.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 05:10
Главное для "Лацио" это попасть в топ-4.
Gahi
Gahi
сегодня в 04:14
Лацио поборется за кубок и то что это им по плечу подтверждает матч с Фиорентиной.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:08
Повезло.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:32
Типичный итальянский счет.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 02:46
ИГРА БЫЛА УПЕРТОЙ
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 02:29
Лацио с победой!
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 02:13
На классе
Fuad Samedzadeh
Fuad Samedzadeh
сегодня в 01:41
С победой....Братва я кажется случайно удалился с группы.Lazio-Kiev plz меня заново впиши туда.Спасибо
Klose_Miro
Klose_Miro
сегодня в 00:59
Легкая прогулка, в развалочном темпе.
При игре 11 на 11, без лайнсменов, Фиорентина не вытянула.
В полуфинале также должны побеждать, в независимости от результата дерби делла Шанхаина.
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