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«Челси» обыграл «Брайтон»

вчера, 19:51
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

В матче 20-го тура АПЛ «Челси» нанес поражение «Брайтону».

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж» 

«Челси» – «Брайтон энд Хоув Альбион» – 2:0 (0:0)
Голы: Мората 46, Алонсо 60.

«Челси»: Куртуа, Рюдигер, Кэйхилл, Аспиликуэта, Алонсо, Канте (Дринкуотер 85), Бакайоко, Фабрегас, Мозес, Азар (Виллиан 73), Мората (Батшуайи 82).
Главный тренер: Антонио Конте.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Данк, Стефенс, Каял (Гросс 73), Зуттнер, Хемед (Мюррэй 82), Искьердо, Марч (Нокер 82), Скелотто, Даффи, Проппер.
Главный тренер: Крис Хьютон.

Предупреждение: Стефенс 57.

Судья: Майк Дин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
kastites
kastites
сегодня в 00:29
Прекрасно
azkan
azkan
вчера в 23:00
Челси с победой и рекордом. Не успел к матчу, но судья по комментариям все хорошо сыграли. Молодцы!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 22:01
Я был уверен в победе Челси не подвели
Батя в здании
Батя в здании
вчера в 22:00
Господа и дамы, лайкните картинку, и посмотрите, что нужно сделать.
Одно слово румын
Одно слово румын
вчера в 20:51
Три очка на классе
FERIS
FERIS
вчера в 20:50
Челси с победой!
PS Админы верните старый сайт....
holms918
holms918
вчера в 20:41
Без неожиданностей.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Bonnucci
вчера в 20:36
Bonnucci:
Да иди уже отсюда
иду иду...
Bonnucci
Bonnucci ответил ROMA DROGBA
вчера в 20:31
ROMA DROGBA:
Последний раз зашел на это убожество порадоваться нашей победе! С победой собственно! С наступающим! Пойду осваивать бомбардир, он конечно тоже не фонтан, но всяко лучше чем это... PS уже не последний, добрый человек дал нам старый сайт! https://www.soccer0010.com
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA ответил Bonnucci
    вчера в 20:31
    Bonnucci:
    Скатертью дорога
    Сэнкс!
    Bonnucci
    Bonnucci ответил ROMA DROGBA
    вчера в 20:30
    ROMA DROGBA:
    Последний раз зашел на это убожество порадоваться нашей победе! С победой собственно! С наступающим! Пойду осваивать бомбардир, он конечно тоже не фонтан, но всяко лучше чем это... PS уже не последний, добрый человек дал нам старый сайт! https://www.soccer0010.com
    Скатертью дорога
    George-CFC
    George-CFC
    вчера в 20:28
    Удалось посмотреть только 2 тайм и он очень понравился, доминировали и контролировали игру.
    Жаль, не удалось забить больше и особенно Азару.
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
    вчера в 20:24
    С победой, "Челси", так держать!!!
    Второе место совсем рядом, а на нем МЮ с его самовлюбленный менеджером.
    Сейчас Моуриньо главная проблема "Красных дьяволов", можно этим воспользоваться.
    Nur' CFC
    Nur' CFC
    вчера в 20:15
    с победой!
    juchok
    juchok ответил ROMA DROGBA
    вчера в 20:15
    ROMA DROGBA:
    С интернетом траблы, не мог смотреть своих ребят по сопке. Поэтому только по ящику МЮ). Думаю, заценю позже
    да нечего там смотреть! на классе, спокойно!
    Nur' CFC
    Nur' CFC
    вчера в 20:15
    верните бл*ть старую версию дизайна
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA ответил juchok
    вчера в 20:14
    juchok:
    аааа! там Андронов вроде был! я просто 2 матча параллельно смотрел! по телеку МЮ,а по сопке Челси
    С интернетом траблы, не мог смотреть своих ребят по сопке. Поэтому только по ящику МЮ). Думаю, заценю позже
    juchok
    juchok ответил ROMA DROGBA
    вчера в 20:13
    ROMA DROGBA:
    Я смотрел МЮ, там вроде бывалый комментатор был
    аааа! там Андронов вроде был! я просто 2 матча параллельно смотрел! по телеку МЮ,а по сопке Челси
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA ответил juchok
    вчера в 20:12
    juchok:
    ну седня матч смотрел? там Никита Щемилинин комментил
    Я смотрел МЮ, там вроде бывалый комментатор был
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 20:10
    Ожидаемо.
    juchok
    juchok ответил ROMA DROGBA
    вчера в 20:08
    ROMA DROGBA:
    Да я не смотрю Матч ТВ вообще. Только когда футбол
    ну седня матч смотрел? там Никита Щемилинин комментил
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA ответил juchok
    вчера в 20:08
    juchok:
    как тебе финалист конкурса комментаторов матч тв? по-моему, еще сыроват и чувствовалось волнение!
    Да я не смотрю Матч ТВ вообще. Только когда футбол
    juchok
    juchok ответил ROMA DROGBA
    вчера в 20:07
    ROMA DROGBA:
    Воу четко! Я надеюсь эта ссылка никуда не денется. Спамь везде
    как тебе финалист конкурса комментаторов матч тв? по-моему, еще сыроват и чувствовалось волнение!
    Zen-Aku
    Zen-Aku
    вчера в 20:06
    Всех синих с победой!
    Owl Fake
    Owl Fake
    вчера в 20:03
    МЮ так яростно настигает Сити, что не заметил, как самому на пятки наступили.
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA ответил Strikers188
    вчера в 20:02
    Strikers188:
    https://www.soccer0010.com/?new_design=0
    Воу четко! Я надеюсь эта ссылка никуда не денется. Спамь везде
    Zen-Aku
    Zen-Aku ответил Strikers188
    вчера в 20:01
    Strikers188:
    https://www.soccer0010.com/?new_design=0
    Спс тебе чувак зашел наконец то на старый добрый соккер!! И сохранил в закладках
    311
    311
    вчера в 20:01
    Отлично! Всех Синих с победой, одно очко от красного Манчестера!)
    juchok
    juchok ответил Strikers188
    вчера в 20:01
    Strikers188:
    https://www.soccer0010.com/?new_design=0
    огонь,броу! надо ссылочку сохранить в блокнот
    ritar
    ritar
    вчера в 20:00
    смотрю, я не один зашел оставить последний коммент. Вот он: поздравляю с победой Челси и навсегда покидаю этот ставший в одночасье полностью отвратительным сайт. НЕ желаю ему успехов.
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