«Челси» обыграл «Брайтон»

В матче 20-го тура АПЛ «Челси» нанес поражение «Брайтону».
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»
«Челси» – «Брайтон энд Хоув Альбион» – 2:0 (0:0)
Голы: Мората 46, Алонсо 60.
«Челси»: Куртуа, Рюдигер, Кэйхилл, Аспиликуэта, Алонсо, Канте (Дринкуотер 85), Бакайоко, Фабрегас, Мозес, Азар (Виллиан 73), Мората (Батшуайи 82).
Главный тренер: Антонио Конте.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Данк, Стефенс, Каял (Гросс 73), Зуттнер, Хемед (Мюррэй 82), Искьердо, Марч (Нокер 82), Скелотто, Даффи, Проппер.
Главный тренер: Крис Хьютон.
Предупреждение: Стефенс 57.
Судья: Майк Дин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
С победой собственно! С наступающим!
Пойду осваивать бомбардир, он конечно тоже не фонтан, но всяко лучше чем это...
PS уже не последний, добрый человек дал нам старый сайт!
https://www.soccer0010.com
С победой собственно! С наступающим!
Пойду осваивать бомбардир, он конечно тоже не фонтан, но всяко лучше чем это...
PS уже не последний, добрый человек дал нам старый сайт!
https://www.soccer0010.com