Трансляции матчей чемпионата Беларуси выйдут на новый уровень

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Выбирайте правого полузащитника для символической сборной РФПЛ!
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Италия. Кубок
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5:2 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 45’ Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 1:1 Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.6 3.23 2.77
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 45’ Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 1:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.45 3.15 3.05
18:00 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:2 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 45’ Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.55 3.43 2.7
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.4 3.1 3.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.74 4.02 4.3
  • Главные новости
  • Все новости
17:20
Голевая феерия в матче «Тоттенхэм» - «Саутгемптон»35
16:48
Кейн обошел Месси по количеству голов в 2017 году37
14:40
«Барселона» зимой может пригласить игрока ЦСКА134
12:41
Дзюба может начать вторую часть сезона в ФНЛ193
11:59
Определилось имя нового главного тренера «Луч-Энергии»16
18:46
Роджерс опроверг слухи о продаже Дембеле0
18:43
Феллаини: «МЮ предложил мне новый контракт, но не знаю, приму ли его»0
18:34
Григорян: «Не каждый сможет, как я, чувствовать себя уверенно и в РФПЛ, и в ФНЛ»1
18:20
Гамшик: «Желаю себе здоровья и Скудетто в новом году»1
18:20
Гаттузо: «Матч с „Интером“ - финал для нас»3
18:03
Почеттино: «Кейн стоит в одном ряду с лучшими игроками мира»3
17:52
Кейн: «Надеюсь, что 2018 год будет еще лучше»1
17:51
«Атлетико» претендует на латераля «Барселоны»0
17:33
Определились кандидаты на пост нового главного тренера «Севильи»2
17:27
Кейн побил рекорд Премьер-Лиги по количеству хет-триков за один календарный год7
17:25
Сафонов: «Потенциальный легионер должен быть на две головы сильнее нашего игрока»4
17:12
«Манчестер Юнайтед» - «Бернли»: стартовые составы5
17:10
«Челси» - «Брайтон»: стартовые составы2
16:58
Бен Арфа хочет от ПСЖ 10 млн евро за разрыв контракта2
16:41
Бенатиа вступил в перепалку в Твиттере2
16:27
Бен Ми: «Мы отправляемся на „Олд Траффорд“ без страха»6
16:12
Мойес: «Нзонзи будет заинтересован в переходе в „Вест Хэм“»2
16:01
У «Ахмата» есть предложения по Швецу, но переговоры клуб не ведет1
15:51
Пеллегрино: «Вокруг ван Дейка ходит множество слухов, но мы должны дождаться января»0
15:45
Блохин: «Многие футболисты не соответствуют уровню чемпионата Украины»10
 

Трансляции матчей чемпионата Беларуси выйдут на новый уровень

сегодня, 17:39

Белорусская федерация футбола сообщила о начале сотрудничества с одним из интернет-вещателей страны.

Отныне все матчи чемпионата Беларуси, а также другие важные поединки под эгидой федерации будут транслироваться в прямом эфире. При этом все трансляции получат фирменный стиль, разработанный АБФФ.

Директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Юрий Садовский прокомментировал данный шаг вперед: 

«Рады началу сотрудничества с компанией „СПЕЦМЕДИА“. Уверены, оно приблизит наше футбольное вещание к телевизионным эфирам современного образца и позволит идти в ногу со временем. Понимали и принимали критику болельщиков, которые хотели большего от интернет-трансляций. А потому проделали большую работу по сбору мнений, упорядочению их и применению на практике для подготовки вещания в 2018 году. Искренне надеемся, что новый формат нашего продукта, подготовленный с техническим партнером, придется по душе даже самым требовательным зрителям».

Нововведение должно вступить в силу со следующего сезона, а минувшая кампания, напомним, закончилась тем, что БАТЭ стал чемпионом Беларуси в 12-й раз подряд.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Голевая феерия в матче «Тоттенхэм» - «Саутгемптон»
Сегодня, 17:20 35
На матч «Црвена Звезда» - ЦСКА продано около 20 тыс. билетов
Сегодня, 14:24 13
Руководство «Боавишты» попрощалось с Эду Феррейрой, умершим от рака
Сегодня, 14:15
СМИ узнали о словах Роналду команде после разгрома в Эль Класико
Сегодня, 13:51 18
Владелец АЕКа предложил игрокам € 1 млн за проход киевского «Динамо»
Сегодня, 02:35 6
Фанат «Реала» чуть не сжег дом после разгрома от «Барселоны»
Вчера, 22:51 31
Обсудить
Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 18:32
так итак смотреть нечего)))
Cules2013
Cules2013
сегодня в 18:27
Лукашенко намедни анонсировал ряд документов, что провозглашают переход Беларуси к информационному обществу, всяким IT-технологиям. Не знаю, под этой ли эгидой данные изменения, но это же хорошо. Посмотрим, что из этого выглядит, звучит, пока что, немного непривычно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100