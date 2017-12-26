Трансляции матчей чемпионата Беларуси выйдут на новый уровень

Белорусская федерация футбола сообщила о начале сотрудничества с одним из интернет-вещателей страны.

Отныне все матчи чемпионата Беларуси, а также другие важные поединки под эгидой федерации будут транслироваться в прямом эфире. При этом все трансляции получат фирменный стиль, разработанный АБФФ.

Директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Юрий Садовский прокомментировал данный шаг вперед:

«Рады началу сотрудничества с компанией „СПЕЦМЕДИА“. Уверены, оно приблизит наше футбольное вещание к телевизионным эфирам современного образца и позволит идти в ногу со временем. Понимали и принимали критику болельщиков, которые хотели большего от интернет-трансляций. А потому проделали большую работу по сбору мнений, упорядочению их и применению на практике для подготовки вещания в 2018 году. Искренне надеемся, что новый формат нашего продукта, подготовленный с техническим партнером, придется по душе даже самым требовательным зрителям».

Нововведение должно вступить в силу со следующего сезона, а минувшая кампания, напомним, закончилась тем, что БАТЭ стал чемпионом Беларуси в 12-й раз подряд.