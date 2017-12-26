«Ливерпуль» разбил «Суонси»

«Ливерпуль» одержал победу над «Суонси» в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»
«Ливерпуль» - «Суонси» 5:0 (1:0)
Голы: Коутиньо 6, Фирмино 53, Александер-Арнольд 64, Фирмино 66, Окслейд-Чемберлен 81.
«Ливерпуль»: Миньоле, Александер-Арнольд, Матип, Клаван, Робертсон (Милнер 74), Джан, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Салах (Лаллана 70), Коутиньо, Фирмино (Саланке 69).
Главный тренер: Юрген Клопп.
«Суонси»: Фабиански, Ноутон, Фернандес, Моусон, Ольссон, Кэрролл, Меса (Клукас 68), Фер (Санчеш 76), Раутледж, Айю, МакБарни (Абрахам 61).
Главный тренер: Леон Бриттон.
Предупреждение: Ольссон 55,
Судья: Кевин Фрэнд.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что в минувшем туре «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом».