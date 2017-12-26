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«Ливерпуль» разбил «Суонси»

вчера, 22:21
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 0Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси СитиМатч завершен

«Ливерпуль» одержал победу над «Суонси» в матче 20-го тура чемпионата Англии.

Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»

«Ливерпуль» - «Суонси» 5:0 (1:0)
Голы: Коутиньо 6, Фирмино 53, Александер-Арнольд 64, Фирмино 66, Окслейд-Чемберлен 81.

«Ливерпуль»: Миньоле, Александер-Арнольд, Матип, Клаван, Робертсон (Милнер 74), Джан, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Салах (Лаллана 70), Коутиньо, Фирмино (Саланке 69).
Главный тренер: Юрген Клопп.

«Суонси»: Фабиански, Ноутон, Фернандес, Моусон, Ольссон, Кэрролл, Меса (Клукас 68), Фер (Санчеш 76), Раутледж, Айю, МакБарни (Абрахам 61).
Главный тренер: Леон Бриттон.

Предупреждение: Ольссон 55, 

Судья: Кевин Фрэнд.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что в минувшем туре «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом».

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Все комментарии
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 06:36
Сделали лебединый паштет
sir_Alex
sir_Alex ответил mangoх12
сегодня в 06:07
mangoх12:
Похоже только у меня старая версия нормально работает))
Не только у тебя! 😜
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 05:14
Ливерпуль с победой!
Crystal Palace
Crystal Palace
сегодня в 03:39
Лебеди попали под каток.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 02:45
Похоже только у меня старая версия нормально работает))
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 02:14
Мощно
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:08
ГДЕ СТАРЫЙ САЙТ?!?!??!?!??!? ВЕРНИТЕ!!!!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:07
Ливерпуль на классе! Молодцы , так держать!
Maikl322
Maikl322
сегодня в 00:53
молодцы
Neall
Neall
сегодня в 00:03
Apsny
Apsny
вчера в 23:59
Объявлен дед-лайн))))
vinyardrip
vinyardrip ответил Батя в здании
вчера в 23:59
Батя в здании:
Пофиг на наши пристрастия, го молчание на сутки))
У меня др на носу, боюсь, что смогу свалить на неделю)) Надеюсь, потом увидеть результат или узнать что пользователи - обычное стадо..
БЕРДЯНСКИЙ
БЕРДЯНСКИЙ
вчера в 23:55
Мы бы этот Суонси тоже порвали 5-0!
Apsny
Apsny
вчера в 23:55
Уже не в первый раз тут такие пертурбации.. С 2010 года что-то тут не то происходит..

Soler не зря говорил что этот сайт загинается...
cska.78
cska.78 ответил Зидан 1972
вчера в 23:53
Зидан 1972:
Если им не интересно мнение большинство,нам тут делать нечего!
Причем ПОДАВЛЯЮЩЕГО большинства, а не 55 на 45!
Зидан 1972
Зидан 1972
вчера в 23:49
Если им не интересно мнение большинство,нам тут делать нечего!
Батя в здании
Батя в здании
вчера в 23:48
Пофиг на наши пристрастия, го молчание на сутки))
Zen-Aku
Zen-Aku ответил Зидан 1972
вчера в 23:47
Зидан 1972:
Есть хоть один человек, которого устраивает новая версия?
Есть тут один такой сумасшедший которому нравится это убожество вот его ник fanliverpoolfan) если интересно...)
vinyardrip
vinyardrip ответил Батя в здании
вчера в 23:46
Батя в здании:
Вы с нами?)) го игнор. Замыкается круг. Игнор НА СУТКИ.
Чел, я с тобой часто не согласен, но по этому вопросу - МЫ ВМЕСТЕ
vinyardrip
vinyardrip ответил Зидан 1972
вчера в 23:45
Зидан 1972:
Есть хоть один человек, которого устраивает новая версия?
Ты не поверишь, их целая команда.. Им тяжело признать, что они ошиблись.. Всем этим людям, ни разу не понять, что они не понимают свою ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ, ОНИ ХРЕНОВЫЕ АНАЛИТИКИ, ИМ ПРОСТО ЖАЛКО ДЕНЕГ ПОТРАЧЕННЫХ НА КАКОЕ-ТО БЕСПОЛЕЗНОЕ УГ. Они не признаю ошибок, только если ВСЕ вместе не сделаем байкот на сутки, тогда, возможно, они прислушаются, иначе убедить можно только бегством отсюда, а вот когда им стане НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ всем копирайтерам, модераторам, службе поддержки, сеощникам, аналитикам(или тем же сеошникам), за аренду серверов(хотя судя по аптайму там очень жестко сэкономили, либо не квалифицированный персонал), администраторам ресурса, тогда уже будет поздно.. Любой сеошник вам скажет, что выйти в топ, а затем оттуда не выпасть - это очень сложно, любой маркетолог скажет, что если один раз вместо пончика привычного вым подсунули гуано мамонта(практически цитата Балахнина), то вернуть доверие стоит в десятки раз больше.
Я ЗА ИГНОР И НАДЕЮСЬ НАС МНОГО, ПОТОМУ ЧТО МЫ БАНДА!!!!
Все адекватные пользователи ресурса - голосуйте за себя. Либо они нас либо они без нас
Батя в здании
Батя в здании
вчера в 23:40
Через 20 минут - не будет значения. Зато соккер все не украдет))
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Зидан 1972
вчера в 23:38
Зидан 1972:
Есть хоть один человек, которого устраивает новая версия?
Совершенно согласен с Вами, просто стыдно. Столько лет я здесь, но такого ПОЗОРИЩА- я не видовал!!!
Neall
Neall
вчера в 23:35
Батя в здании
Батя в здании ответил Зидан 1972
вчера в 23:32
Зидан 1972:
Есть хоть один человек, которого устраивает новая версия?
Возможно, есть, но мне на него пофиг, как и ему на меня.
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил Батя в здании
вчера в 23:32
Батя в здании:
Впервые, все вместе и стыдно за Соккер.
Есть хоть один человек, которого устраивает новая версия?
Батя в здании
Батя в здании
вчера в 23:31
Вы с нами?)) го игнор. Замыкается круг. Игнор НА СУТКИ.
brodaga 05
brodaga 05
вчера в 23:24
https://www.soccer0010.com?new_design=0
cska.78
cska.78 ответил Apsny
вчера в 23:22
Apsny:
Спасибо, но потом перепрыгивает на новую версию..
Это временная лазейка, если админы поставили цель насильно всех посадить на новую версию, то эту лавочку прикроют!
Apsny
Apsny
вчера в 23:21
По-моему ситуация все та же, как с Бомбардиром..
Батя в здании
Батя в здании
вчера в 23:21
Пусть позовут гендира или нового покупателя, прочитает пусть. Инновации. А потом ему комменты прочитаем. Вслух.
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