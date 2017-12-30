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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
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19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.1 4 1.65
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Лукаку унесли с поля на носилках

вчера, 21:13
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 0Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Пренеприятный эпизод случился во время матча 21-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном». Уже на 8-й минуте встречи головами столкнулись нападающий манкунианцев Ромелу Лукаку и защитник гостей Уэсли Худт. Бельгиец в результате столкновения рухнул на газон и не смог подняться.

В течение нескольких минут врачи оказывали помощь форварду, а вскоре унесли его с поля на носилках.

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Все комментарии
kastites
kastites
сегодня в 01:41
Негр есть негр
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:17
Лишь бы без гематом, но этот малый крепкий, да и ещё темнокожий, заживёт быстрее,чем на собаке. Ну если Лукаку так рухнул, тут явно серьёзное дело. Очень жаль,что в последнее время не забивал,да и ещё по всей видимости выйдет в следующем году, желательно уже в январе.
Шуnя771
Шуnя771 ответил 3ton
вчера в 22:45
3ton:
Посмеялся )))
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Nikuz Z
Nikuz Z
вчера в 22:37
Здоровья однозначно! Быстрее поправляйся.
3ton
3ton ответил Шуnя771
вчера в 22:37
Посмеялся )))
ermak6448
ermak6448
вчера в 22:35
Поправляйся!!!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 22:20
скорейшего выздоровления ему
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 22:16
Здоровья и скорейшего возвращения!
Александр Северный
Александр Северный
вчера в 22:09
Не повезло.
Медив
Медив
вчера в 22:08
Ну вот, Моуриньо не мог предоставить Лукаку отдых, а Худт смог
Saang
Saang
вчера в 21:52
Моур, 16ь, на износ парня использовал.
sir_Alex
sir_Alex ответил dimagas1
вчера в 21:42
dimagas1:
Он просто копченый)))
Так бельгиец же! 😜
dimagas1
dimagas1 ответил sir_Alex
вчера в 21:35
sir_Alex:
Здоровья загорелому коренному бельгийцу!
Он просто копченый)))
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
вчера в 21:34
здоровья... надеюсь живой...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:26
Футбол травматичнее бокса!

Здоровья футболисту!
YRunner
YRunner
вчера в 21:24
Страшно всё это. Хоть бы всё обошлось.
Mоnоlo
Mоnоlo
вчера в 21:20
Здоровья!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:19
Здоровья загорелому коренному бельгийцу!
cska.78
cska.78
вчера в 21:14
Здоровья!
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