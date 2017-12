Лукаку унесли с поля на носилках

Пренеприятный эпизод случился во время матча 21-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном». Уже на 8-й минуте встречи головами столкнулись нападающий манкунианцев Ромелу Лукаку и защитник гостей Уэсли Худт. Бельгиец в результате столкновения рухнул на газон и не смог подняться.

В течение нескольких минут врачи оказывали помощь форварду, а вскоре унесли его с поля на носилках.

Major concern for Manchester United as Romelu Lukaku is stretchered off with a serious head injury: https://t.co/Vb8pjb5iar pic.twitter.com/Rk296OM8HR