«Саутгемптон» потерял Остина на 2 месяца

Нападающий «Саутгемптона» Чарли Остин пропустит два месяца из-за травмы подколенного сухожилия, которую он получил в игре 19-го тура чемпионата Англии с «Хаддерсфилдом» (1:1). Примечательно, что по итогам той же игры Остин схлопотал трехматчевую дисквалификацию за грубый фол против вратаря соперников.

«Обидно, что Остин получил травму, потому что он набрал хороший ход», — прокомментировал ситуацию главный тренер «святых» Маурисио Пеллегрино.

28-летний Остин забил 6 голов в 17 матчах чемпионата Англии в этом сезоне.