Клопп: «Не знаю, когда ван Дейк дебютирует за „Ливерпуль“. Нам нужно время»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пока не может сказать, когда за команду впервые сыграет новичок Вирджил ван Дейк:

«Я не знаю, когда за нас дебютирует ван Дейк. Мы уже провели несколько осмотров, чтобы оценить его физическое состояние. Пока не спешим.

Он горит желанием выйти на поле, очень хочет играть, но мы должны убедиться в том, что он сможет выступать на должном уровне. Центрбек - это позиция, которая зависит от всех других игроков на поле. Кое-что надо делать самому, а остальные проблемы решаются сообща. То есть надо быть с одноклубниками на одной волне, чтобы все получалось.

Нам нужно время. Обычно адаптация игрока проходит во время предсезонки, но у нас ее нет. Однако все будет хорошо».