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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 1.9 3.55 4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 11 5.2 1.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич Фонбет 1.9 3.35 4.3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.14 8 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.48 4.55 6.1
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Клопп: «Не знаю, когда ван Дейк дебютирует за „Ливерпуль“. Нам нужно время»

вчера, 21:54

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пока не может сказать, когда за команду впервые сыграет новичок Вирджил ван Дейк:

«Я не знаю, когда за нас дебютирует ван Дейк. Мы уже провели несколько осмотров, чтобы оценить его физическое состояние. Пока не спешим.

Он горит желанием выйти на поле, очень хочет играть, но мы должны убедиться в том, что он сможет выступать на должном уровне. Центрбек - это позиция, которая зависит от всех других игроков на поле. Кое-что надо делать самому, а остальные проблемы решаются сообща. То есть надо быть с одноклубниками на одной волне, чтобы все получалось.

Нам нужно время. Обычно адаптация игрока проходит во время предсезонки, но у нас ее нет. Однако все будет хорошо».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответил КЭТиК
вчера в 23:44
КЭТиК:
Как подпишут контракт, так и дебютирует.
контракт уже подписан.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 22:57
Как подпишут контракт, так и дебютирует.
sergey08
sergey08
вчера в 21:57
а я знаю. с барбарисом, в кубке.
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