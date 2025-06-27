«Спартак» договорился с «Марселем» о покупке Унахи

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вчера, 22:53

Полузащитник «Марселя» , игравший в прошедшем сезоне за «Панатинаикос» на правах аренды, может оказаться в московском «Спартаке».

По информации источника, «Спартак» уже достиг договорённости с французской командой о переходе 25-летнего марокканца за 12 млн евро. На текущий момент Унахи обдумывает предложение «красно-белых». Подчёркивается, что возможный трансфер футболиста в российский клуб позволил бы ему добиться значительного повышения заработной платы.

В минувшем сезоне он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

Об интересе к игроку со стороны москвичей стало известно ещё две недели назад.