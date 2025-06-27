«Спартак» договорился с «Марселем» о покупке Унахи

Полузащитник «Марселя» Аззедин Унахи, игравший в прошедшем сезоне за «Панатинаикос» на правах аренды, может оказаться в московском «Спартаке».
По информации источника, «Спартак» уже достиг договорённости с французской командой о переходе 25-летнего марокканца за 12 млн евро. На текущий момент Унахи обдумывает предложение «красно-белых». Подчёркивается, что возможный трансфер футболиста в российский клуб позволил бы ему добиться значительного повышения заработной платы.
В минувшем сезоне он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.
Об интересе к игроку со стороны москвичей стало известно ещё две недели назад.
Да и для многих чемпионатов это было время без легионеров или с минимальным количеством, поэтому ЦЗ и Стяуа выигрывали КЕЧ.
Да и для многих чемпионатов это было время без легионеров или с минимальным количеством, поэтому ЦЗ и Стяуа выигрывали КЕЧ.
"Лестер, Вулверхэмптон и Вест Хэм находятся среди клубов, заинтересованных в полузащитнике Анже Аззедине Унахи.
22-летний Унахи сыграл ключевую роль в том, что сборная Марокко достигла полуфинальной стадии на Чемпионате Мира в Катаре.
Своей игрой на ЧМ-2022 Унахи привлек внимание целого ряда европейских клубов, включая Барселону.
Представители Премьер-Лиги тоже не остались в стороне — сразу три английских клуба хотят приобрести Аззедина в январе"...
"Лестер, Вулверхэмптон и Вест Хэм находятся среди клубов, заинтересованных в полузащитнике Анже Аззедине Унахи.
22-летний Унахи сыграл ключевую роль в том, что сборная Марокко достигла полуфинальной стадии на Чемпионате Мира в Катаре.
Своей игрой на ЧМ-2022 Унахи привлек внимание целого ряда европейских клубов, включая Барселону.
Представители Премьер-Лиги тоже не остались в стороне — сразу три английских клуба хотят приобрести Аззедина в январе"...