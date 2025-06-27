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«Спартак» договорился с «Марселем» о покупке Унахи

вчера, 22:53

Полузащитник «Марселя» Аззедин Унахи, игравший в прошедшем сезоне за «Панатинаикос» на правах аренды, может оказаться в московском «Спартаке».

По информации источника, «Спартак» уже достиг договорённости с французской командой о переходе 25-летнего марокканца за 12 млн евро. На текущий момент Унахи обдумывает предложение «красно-белых». Подчёркивается, что возможный трансфер футболиста в российский клуб позволил бы ему добиться значительного повышения заработной платы.

В минувшем сезоне он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

Об интересе к игроку со стороны москвичей стало известно ещё две недели назад.

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Все комментарии
Evgen_86
Evgen_86 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 12:02
Уже давно пора не сравнивать с теми годами. Тогда играли за страну, за клуб. А не только за деньги, как сейчас. Если у многих игроков желание только попасть в зенитушку хотя бы на скамейку, то о чём говорить.
Да и для многих чемпионатов это было время без легионеров или с минимальным количеством, поэтому ЦЗ и Стяуа выигрывали КЕЧ.
galem72
galem72
сегодня в 07:59
Интересный вариант! Для универсального ЦПЗ у него хорошая статистика. Может, Пруцева на лавку усадит и в центре появятся мозги.
q993z6w3cu5v
q993z6w3cu5v
сегодня в 05:44
Вот только деньгами и можем заманить.
9syt86ppbakn
9syt86ppbakn
сегодня в 05:05
Опять деньги в никуда, полгода будет адаптироваться к футболу нашему, потом к зиме, а весной встанет на лыжи
Evgen_86
Evgen_86 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:56
Для РПЛ топ??? Или вообще??? Тогда почему в Марселе не заиграл???
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:10, ред.
В конце 2022 у него был неплохой бэкграунд...сейчас не знаю)...

"Лестер, Вулверхэмптон и Вест Хэм находятся среди клубов, заинтересованных в полузащитнике Анже Аззедине Унахи.
22-летний Унахи сыграл ключевую роль в том, что сборная Марокко достигла полуфинальной стадии на Чемпионате Мира в Катаре.
Своей игрой на ЧМ-2022 Унахи привлек внимание целого ряда европейских клубов, включая Барселону.
Представители Премьер-Лиги тоже не остались в стороне — сразу три английских клуба хотят приобрести Аззедина в январе"...
протон
протон
вчера в 23:55
Если возьмут, это будет плюсом для всей РПЛ. Это топ-игрок! Но, главный вопрос-Согласится ли он перейти?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:39, ред.
Опять двадцать пять или двенадцать лямов и скорее всего в никуда , а вернее часть их на карман....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:28
Деян зачем???
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:09
И снова иностранец... До каких пор мы будем преклоняться перед дорогими гастарбайтерами? Наберем, а потом не знаем, что с ними делать. Пора вводить жёсткий лимит. Ведь было время обходились без зарубежных игроков, совсем обходились... А как играли.. Наоборот, советским игрокам предлагали контракты с великими европейскими клубами. Чего только стоит послевоенное турне Динамо по Великобритании? А как блистала сборная СССР в 50-е, 60-е годы...
Гость
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