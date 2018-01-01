Вальверде: «Уход Неймара был сложным моментом для „Барселоны“»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде признался, что клубу было тяжело расставаться с нападающим Неймаром, который летом перешел в ПСЖ. Также наставник порассуждал о скором возвращении на поле нападающего Усмана Дембеле.

«Уход Неймара был сложным моментом для клуба. Мы не можем это отрицать.

Что касается скорого возвращения на поле Дембеле, то нам предстоит подумать, стоит ли вносить в игровую схему изменения. Нужно учитывать то, какие позиции на поле занимают Лео Месси и Луис Суарес. Будем подстраиваться, хотя мы знаем, что Месси может сыграть на любой позиции.

Дембеле придется адаптироваться. Его травма была тяжелой, это был серьезный удар для нас и игрока. Он молод и талантлив, но из-за большой суммы трансфера на него могут оказывать давление».