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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 1.9 3.55 4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 11 5.2 1.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич Фонбет 1.9 3.35 4.3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.14 8 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.48 4.55 6.1
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Вальверде: «Уход Неймара был сложным моментом для „Барселоны“»

вчера, 23:40

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде признался, что клубу было тяжело расставаться с нападающим Неймаром, который летом перешел в ПСЖ. Также наставник порассуждал о скором возвращении на поле нападающего Усмана Дембеле.

«Уход Неймара был сложным моментом для клуба. Мы не можем это отрицать.

Что касается скорого возвращения на поле Дембеле, то нам предстоит подумать, стоит ли вносить в игровую схему изменения. Нужно учитывать то, какие позиции на поле занимают Лео Месси и Луис Суарес. Будем подстраиваться, хотя мы знаем, что Месси может сыграть на любой позиции.

Дембеле придется адаптироваться. Его травма была тяжелой, это был серьезный удар для нас и игрока. Он молод и талантлив, но из-за большой суммы трансфера на него могут оказывать давление».

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 06:15
Как уходил Неймар из Барселоны это просто не красивый поступок. Команда нуждалась в его поддержке но несмотря на все трудности и гениальности Месси команда прошла этот период достойно и смогла выйграть у Реала 3-0.. это вселяет уверенность в том что Барселона вышла из трудности с поднятой головой.
ArtNow
ArtNow
сегодня в 04:15
Пока не верю в Вальверде.
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 00:08
Ждем на кубок против Сельты..
Кирилл Журавлев
Кирилл Журавлев
вчера в 23:50
Эрнесто, ты разберешься! Не сомневаюсь..
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