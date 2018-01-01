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Агент: «Трансфер Вериссимо в „Спартак“ возможен. Он был бы счастлив играть там»

01 января 2018, 22:05

Тиаго Тавейра — агент защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны «Спартака»:

«Трансфер Вериссимо в „Спартак“ возможен, но я не уверен в том, что он точно состоится. Вериссимо интересуются и другие европейские клубы, но официальных предложений пока не поступало ни от кого.

„Спартак“ – это большой клуб, и Вериссимо был бы счастлив играть там».

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Все комментарии
Миша Вилков
Миша Вилков ответ Klasse (комментарий удален) (раскрыть)
02 января 2018 в 12:19
Это ты, петя, очнись, во всех решающих матчах он сидел на свиной лавке и получал народные нефтебаксы, а кубок выигрывали другие :)
Миша Вилков
Миша Вилков ответ Klasse (комментарий удален) (раскрыть)
02 января 2018 в 11:37
Выигрывали другие, а свиной лавочник получил!
ДСА
ДСА
02 января 2018 в 09:02
Как мало человеку нужно для счастья!
Фата лист
Фата лист
02 января 2018 в 08:47
Не нужен Спартаку.
Footbolista
Footbolista ответ Миша Вилков (раскрыть)
01 января 2018 в 23:57
    time out
    time out
    01 января 2018 в 23:50, ред.
    cska.78

    Луан уже хочет в Спартак и жалеет об отказе, но нужен ли он теперь Спартаку? Мы уступаем его вам, у вас проблемы с напами. Гинеру он понравится, особенно цена.
    Крейсер
    Крейсер
    01 января 2018 в 22:38
    Перейдёт/не перейдёт...
    Слепой сказал: "Посмотрим".
    Миша Вилков
    Миша Вилков
    01 января 2018 в 22:14, ред.
    Вот Луан не пошел в спартак и выиграл кубок Либертадорес, а так бы получал 0:7 в еврокубках :)
    Гость
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