Агент: «Трансфер Вериссимо в „Спартак“ возможен. Он был бы счастлив играть там»

Тиаго Тавейра — агент защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны «Спартака»:
«Трансфер Вериссимо в „Спартак“ возможен, но я не уверен в том, что он точно состоится. Вериссимо интересуются и другие европейские клубы, но официальных предложений пока не поступало ни от кого.
„Спартак“ – это большой клуб, и Вериссимо был бы счастлив играть там».
Луан уже хочет в Спартак и жалеет об отказе, но нужен ли он теперь Спартаку? Мы уступаем его вам, у вас проблемы с напами. Гинеру он понравится, особенно цена.
Луан уже хочет в Спартак и жалеет об отказе, но нужен ли он теперь Спартаку? Мы уступаем его вам, у вас проблемы с напами. Гинеру он понравится, особенно цена.
Слепой сказал: "Посмотрим".
Слепой сказал: "Посмотрим".