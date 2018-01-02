Клопп: «Я никогда не сомневался в своих защитниках, но ван Дейк нам всё равно нужен»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что подписание защитника Вирджила ван Дейка не стало результатом недовольства наставника защитной линией команды:

«Я никогда не сомневался в своих защитниках, никогда не думал, что у нас есть проблемы в обороне.

Но это не означает, что нам не нужен такой игрок, как ван Дейк, который нам сильно поможет.

Не думаю, что мы могли оказаться в турнирной таблице выше. На данный момент 4-е место - абсолютно нормальный результат. Для нас главное - не давать соперникам оторваться в турнирной таблице, мы должны сохранять или даже сокращать отрыв».