«Сент-Этьен» нацелился на игрока «Локомотива»

Любопытная информация поступила из Франции. Согласно данным местной прессы, «Сент-Этьен» заинтересован в услугах защитника «Локомотива» Неманьи Пейчиновича. Сообщается также, что основные детали сделки уже согласованы.

Источник отмечает, что 30-летний серб за игру в составе «железнодорожников» получает 1,5 млн евро в год, а «Сент-Этьен» готов платить ему столько же.

Напомним, что «Локомотив» встретится в 1/16 финала Лиги Европы с бывшим клубом Пейчиновича — «Ниццей».