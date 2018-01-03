«Сент-Этьен» нацелился на игрока «Локомотива»

Любопытная информация поступила из Франции. Согласно данным местной прессы, «Сент-Этьен» заинтересован в услугах защитника «Локомотива» Неманьи Пейчиновича. Сообщается также, что основные детали сделки уже согласованы.
Источник отмечает, что 30-летний серб за игру в составе «железнодорожников» получает 1,5 млн евро в год, а «Сент-Этьен» готов платить ему столько же.
Напомним, что «Локомотив» встретится в 1/16 финала Лиги Европы с бывшим клубом Пейчиновича — «Ниццей».
Такая корова нужна самому.
Такая корова нужна самому.
А Соломон на трансмаркете 5,8 млн стоит...
А с Пейчиновичем французы обломались...
Москва, 3 января.16:55
По информации Федерального агентства новостей, защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович не перейдет в «Сент-Этьен».
Несмотря на имеющееся предложение, 30-летний футболист хочет остаться в московском клубе, поскольку железнодорожники лидируют в чемпионате России (РФПЛ) и вышли в плей-офф Лиги Европы.
А Соломон на трансмаркете 5,8 млн стоит...
А с Пейчиновичем французы обломались...
Москва, 3 января.16:55
По информации Федерального агентства новостей, защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович не перейдет в «Сент-Этьен».
Несмотря на имеющееся предложение, 30-летний футболист хочет остаться в московском клубе, поскольку железнодорожники лидируют в чемпионате России (РФПЛ) и вышли в плей-офф Лиги Европы.
Квирквелия моложе и стабильней....)))
Пора уж таблицу в порядок приводить....Соломона в Англию...Миранчука в Спартак....Пейчиновича в Сент Этьен....))))
Квирквелия моложе и стабильней....)))
Пора уж таблицу в порядок приводить....Соломона в Англию...Миранчука в Спартак....Пейчиновича в Сент Этьен....))))