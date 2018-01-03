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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 2.95 3.45 2.5
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.2 3.8 1.65
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.8 3.7 1.9
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино Фонбет 1.33 4.9 9.5
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«Сент-Этьен» нацелился на игрока «Локомотива»

сегодня, 12:29

Любопытная информация поступила из Франции. Согласно данным местной прессы, «Сент-Этьен» заинтересован в услугах защитника «Локомотива» Неманьи Пейчиновича. Сообщается также, что основные детали сделки уже согласованы.

Источник отмечает, что 30-летний серб за игру в составе «железнодорожников» получает 1,5 млн евро в год, а «Сент-Этьен» готов платить ему столько же.

Напомним, что «Локомотив» встретится в 1/16 финала Лиги Европы с бывшим клубом Пейчиновича — «Ниццей».

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Все комментарии
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил Jeck Denielse
сегодня в 19:47
Jeck Denielse:
Почему не Соломона ??? Квирквелия моложе и стабильней....))) Пора уж таблицу в порядок приводить....Соломона в Англию...Миранчука в Спартак....Пейчиновича в Сент Этьен....))))
Сами не можем помогите нам разобрать конкурента, вот тогда мы уж как заживём! Неужели ты так Зенит не уважаешь? А ну да я уже понял, что ты к Зениту не имеешь никакого отношения, а ник и клуб за который болеешь только прикрытия! Ведь никогда болельщик Зенита не будет петь дифирамбы Спартаку, а ты поёшь! Даже Миранчука, которого питерцы хотели заполучить отправляешь в любимый Спартак!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:41
Локо без пяти минут - чемпион!!!! На крайняк ЛЧ уже обеспечена!!! И зачем ему захудалый середняк хранцузский ?!?
vka1970
vka1970
сегодня в 17:42
Не давать !
Такая корова нужна самому.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:39
В Сент-Этьене отродясь столько не платили.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Jeck Denielse
сегодня в 17:12
Лоиса из Дижона за 8,5 млн купили....
А Соломон на трансмаркете 5,8 млн стоит...


А с Пейчиновичем французы обломались...
Москва, 3 января.16:55
По информации Федерального агентства новостей, защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович не перейдет в «Сент-Этьен».
Несмотря на имеющееся предложение, 30-летний футболист хочет остаться в московском клубе, поскольку железнодорожники лидируют в чемпионате России (РФПЛ) и вышли в плей-офф Лиги Европы.
Фата лист
Фата лист ответил Jeck Denielse
сегодня в 16:50
Кверквелия и стоит гораздо дороже.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:39
Почему не Соломона ???

Квирквелия моложе и стабильней....)))

Пора уж таблицу в порядок приводить....Соломона в Англию...Миранчука в Спартак....Пейчиновича в Сент Этьен....))))
leopit
leopit
сегодня в 15:24
Чтобы продать что-то ненужное,надо это ненужное иметь....
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 14:40
Не думаю что его отпустят, он сам Локомотиву нужен.
kastites
kastites
сегодня в 14:28
Да пусть хотьвсю команду забирают. И Палыча
cska plus
cska plus
сегодня в 14:19
До конца сезона надо сохранить, да и пейчиновичу нет резона уходить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:15
Время слухов! Кто-то кому то интересен...
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 13:54
Вот соккер загадочными заголовками пытается заманить людей.
Kuvkil
Kuvkil
сегодня в 13:32
Пока что лучше для Локо сохранить его...ведь чемпионство светит, и для Пейчиновича было б лучше уйти чемпионом
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:49
Менять Комфорт на Лавку нет смысла.
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 12:43
Вряд ли основного ЦЗ до лета Сёмин отпустит, да и Пейчинович вроде всем доволен в Локо, получил вызов в сборную даже если не ошибаюсь.
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