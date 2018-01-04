«Севилья» на классе обыграла «Кадис» в первом матче Монтеллы

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Севилья» обыграла «Кадис». Это первый матч у руля андалусийского клуба для тренера Винченцо Монтеллы.
Кадис, «Рамон де Карранса»
«Кадис» - «Севилья» - 0:2 (0:2)
Голы: Нолито 9, Хесус Навас 23.
«Кадис»: Яньес, Вильянуэва, Оливан, Корреа, Мауро Лопес, Фернандес, Хон Гарридо, Айтор Гарсия (Гарсия Ривера 70), Переа, Барраль (Сальва Санчес 70), Траоре (Нико Идальго 82).
Главный тренер: Альваро Сервера.
«Севилья»: Рико, Кьяер, Эскудеро, Коршья, Ленгле, Нзонзи, Писарро, Банега (Васкес 73), Хесус Навас (Сарабия 85), Нолито, Муриэль (Бен-Йеддер 66).
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
Предупреждения: Вильянуэва 1, Кьяер 2, Мауро Лопес 30, Ленгле 39, Айтор Гарсия 47.
На 85-й минуте Сальва Санчес не реализовал пенальти
Судья: Матеу Лаос.