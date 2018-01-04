Два игрока «Ювентуса» получили травмы в последней игре с «Торино»

Полузащитники «Ювентуса» Стефано Стураро и Клаудио Маркизио получили травмы в матче Кубка Италии с «Торино» (2:0). Об этом рассказал главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

«Я заменил Стураро после первого тайма не из-за его игры, а по причине травмы колена, от которой он не оправился до конца. Стефано неплохо себя показал, но это лишь вторая его игра на позиции крайнего защитника.

Маркизио провел хороший матч, но после первого тайма он почувствовал дискомфорт в области приводящей мышцы. Я попросил его подождать 10 минут, чтобы Сами Хедира успел подготовиться к выходу на поле».