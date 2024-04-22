Класико имени Беллингема. Джуд уже второй раз принёс «Реалу» победу над «Барсой»

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сегодня, 10:13

Каталонцы снова забили первыми, но дважды упустили преимущество.

Анчелотти залатал дыры в обороне

Изменения в стартовых составах были как у «Реала», так и у «Барселоны». Но хозяева провели намного более активную ротацию (спойлер – помогло).

Анчелотти нужно было решить проблему с подбором игроков в линии обороны – по сравнению с элитным центром поля костяк в защите выглядит скромнее. Начо – преданный воспитанник, но не обеспечивает стабильный класс, плюс до сих пор нет топ-латералей. На Эль Класико итальянец воспользовался универсализмом Камавинги и Тчуамени.

Эдуардо часто задействовали на позиции левого защитника – и решили снова пойти на такой ход. Орельен надёжен, поэтому его поставили в центр обороны. Освободившиеся позиции в центре поля заняли опытные лидеры «сливочных» – Лука Модрич и Тони Кроос.

Также на скамейке оказался Дани Карвахаль – он провёл энергозатратный матч с «Ман Сити» и заслужил отдых. Его место занял Лукас Васкес. Так что чисто номинально мадридцы видоизменили состав, не потеряв при этом в качестве и добавив опыта.

Активный прессинг принёс «Барсе» ранний гол

При этом активнее на первых минутах были как раз гости. Рафинья интенсивно давил на Васкеса, Ямаль терроризировал Камавингу, а Левандовски смещался в зоны борьбы за мяч. Тяжело приходилось и вратарю мадридцев Андрею Лунину – сильное давление приводило к браку в передачах. Так каталонцы несколько раз заставляли соперника терять мяч – и конвертировать активный прессинг в гол получилось довольно быстро.

На 5-й минуте Роберт погнал центрального защитника с мячом на фланг, тот отдал на Камавингу – в эту же зону сместились Кунде и Ямаль. Быстро перехватили мяч – Левандовски тем временем открывался в свободный коридор, получил передачу. «Сливочные» выбили на угловой – «сине-гранатовые» подали на дальнюю штангу, где Кристенсен выиграл верх у Крооса и открыл счёт.

Поэтому при перевесе по владению в пользу «Реала» команды нанесли равное количество ударов – по 3. И постепенно подопечные Хави перехватывали инициативу на мяче.

«Реал» отвечал организованным хаосом

К слову, компания Карло Анчелотти быстро адаптировалась к темпу, который предложила «Барселона». И ответила своим ударным качеством – навыком вводить организованный хаос в любую игру. «Сливочные» активно перемещались по полю. В позиционной атаке центрбек Тчуамени поднимался на позицию опорника, Родриго задавал ширину на левом фланге и отпускал Камавингу в центр. Лука Модрич смещался ближе к атаке – сразу после гола он вбегал в штрафную под заброс и утянул за собой Араухо. Передача на самом деле была адресована Винисиусу – только финт прочитали и накрыли бразильца. Хорват также мог уходить во фланг – тогда Васкес смещался ближе к центру.

«Сливочные» отлично чувствуют себя в таком хаосе за счёт индивидуального мастерства исполнителей. Поэтому тот же Васкес на 17-й минуте заработал пенальти – прошёл Канселу, вынудил того фолить. Реализовал удар с точки Винисиус – так команды обменялись резкими выпадами, счёт стал равным.

Беллингем – снова герой-спаситель для «Реала»

Во 2-м тайме выпадами обменялись снова. Хави сразу освежил центр поля – Фермин Лопес и Педри добавили движения на чужой половине, а позднее посадил на скамейку Левандовского и Рафинью (вышли Ферран Торрес и Жоау Феликс) – они наелись после поединка с ПСЖ в середине недели.

Торрес в итоге сообразил гол в реактивной контратаке, но его отменили. Зато засчитали мяч Лопеса – прошёл заброс от Ямаля, Лунин парировал, Фермин выскочил на добивание. В ответ «сливочные» расчертили поперечную в штрафную «Барсы», передачу замкнул Васкес.

С 74-й минуты напряжение только нарастало – и выплеснул его Джуд Беллингем. Англичанин подключился к атаке вторым темпом – Хоселу заметил забегание хавбека и пропустил мяч после передачи от Васкеса. Джуду оставалось только замкнуть.

Победные голы полузащитника быстро стали классикой, в важнейшем для «Реала» матче в Ла Лиге он приносит «сливочным» победу второй раз подряд – в первом круге исполнитель тоже отметился победным голом. Чувствуется дыхание новой эпохи!

Не обошлось без скандала

К слову, каталонцы могли увезти и ничью – на 28-й минуте произошёл эпизод с неоднозначным решением рефери. «Сине-гранатовые» опять создали остроту с углового, и Андрей Лунин буквально выносил мяч из ворот. Пошли обсуждения – пересёк ли «ленточку»?

И вся проблема в том, что в Ла Лиге не действует система автоматического определения голов – рефери после длительной консультации с видеоассистентом решил не засчитывать мяч.

Хави на фоне упущенной ничьи буквально кипел:

Я сильно разочарован. Если мы хотим, чтобы нашу лигу называли лучшей... Все видели, что мяч попал в ворота. Все пошло против нас. Я еще после игры с «Хетафе» в начале сезона предупреждал, что мне не понравилось увиденное. И сегодня был сплошной абсурд.

Возмущался и голкипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген:

Это позор. Почему нет системы определения голов? В этой индустрии хватает денег, только, видимо, не на главное. Просто стыдно.

Ла Лига часто становится источником скандалов – класико подарило не только красивую преданность фанатов «Барсы», эффектную победу «Реала», Джуда-победоносца, но и очередные споры по судейским вопросам. Прошлый случай был совсем недавно.