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Класико имени Беллингема. Джуд уже второй раз принёс «Реалу» победу над «Барсой»

сегодня, 10:13
Гол Беллингема принёс победу Реалу

Каталонцы снова забили первыми, но дважды упустили преимущество.

Анчелотти залатал дыры в обороне

Изменения в стартовых составах были как у «Реала», так и у «Барселоны». Но хозяева провели намного более активную ротацию (спойлер – помогло).

Анчелотти нужно было решить проблему с подбором игроков в линии обороны – по сравнению с элитным центром поля костяк в защите выглядит скромнее. Начо – преданный воспитанник, но не обеспечивает стабильный класс, плюс до сих пор нет топ-латералей. На Эль Класико итальянец воспользовался универсализмом Камавинги и Тчуамени.

Эдуардо часто задействовали на позиции левого защитника – и решили снова пойти на такой ход. Орельен надёжен, поэтому его поставили в центр обороны. Освободившиеся позиции в центре поля заняли опытные лидеры «сливочных» – Лука Модрич и Тони Кроос.

Также на скамейке оказался Дани Карвахаль – он провёл энергозатратный матч с «Ман Сити» и заслужил отдых. Его место занял Лукас Васкес. Так что чисто номинально мадридцы видоизменили состав, не потеряв при этом в качестве и добавив опыта.

Активный прессинг принёс «Барсе» ранний гол

При этом активнее на первых минутах были как раз гости. Рафинья интенсивно давил на Васкеса, Ямаль терроризировал Камавингу, а Левандовски смещался в зоны борьбы за мяч. Тяжело приходилось и вратарю мадридцев Андрею Лунину – сильное давление приводило к браку в передачах. Так каталонцы несколько раз заставляли соперника терять мяч – и конвертировать активный прессинг в гол получилось довольно быстро.

На 5-й минуте Роберт погнал центрального защитника с мячом на фланг, тот отдал на Камавингу – в эту же зону сместились Кунде и Ямаль. Быстро перехватили мяч – Левандовски тем временем открывался в свободный коридор, получил передачу. «Сливочные» выбили на угловой – «сине-гранатовые» подали на дальнюю штангу, где Кристенсен выиграл верх у Крооса и открыл счёт.

Поэтому при перевесе по владению в пользу «Реала» команды нанесли равное количество ударов – по 3. И постепенно подопечные Хави перехватывали инициативу на мяче.

«Реал» отвечал организованным хаосом

К слову, компания Карло Анчелотти быстро адаптировалась к темпу, который предложила «Барселона». И ответила своим ударным качеством – навыком вводить организованный хаос в любую игру. «Сливочные» активно перемещались по полю. В позиционной атаке центрбек Тчуамени поднимался на позицию опорника, Родриго задавал ширину на левом фланге и отпускал Камавингу в центр. Лука Модрич смещался ближе к атаке – сразу после гола он вбегал в штрафную под заброс и утянул за собой Араухо. Передача на самом деле была адресована Винисиусу – только финт прочитали и накрыли бразильца. Хорват также мог уходить во фланг – тогда Васкес смещался ближе к центру.

«Сливочные» отлично чувствуют себя в таком хаосе за счёт индивидуального мастерства исполнителей. Поэтому тот же Васкес на 17-й минуте заработал пенальти – прошёл Канселу, вынудил того фолить. Реализовал удар с точки Винисиус – так команды обменялись резкими выпадами, счёт стал равным.

Беллингем – снова герой-спаситель для «Реала»

Во 2-м тайме выпадами обменялись снова. Хави сразу освежил центр поля – Фермин Лопес и Педри добавили движения на чужой половине, а позднее посадил на скамейку Левандовского и Рафинью (вышли Ферран Торрес и Жоау Феликс) – они наелись после поединка с ПСЖ в середине недели.

Торрес в итоге сообразил гол в реактивной контратаке, но его отменили. Зато засчитали мяч Лопеса – прошёл заброс от Ямаля, Лунин парировал, Фермин выскочил на добивание. В ответ «сливочные» расчертили поперечную в штрафную «Барсы», передачу замкнул Васкес.

С 74-й минуты напряжение только нарастало – и выплеснул его Джуд Беллингем. Англичанин подключился к атаке вторым темпом – Хоселу заметил забегание хавбека и пропустил мяч после передачи от Васкеса. Джуду оставалось только замкнуть.

Победные голы полузащитника быстро стали классикой, в важнейшем для «Реала» матче в Ла Лиге он приносит «сливочным» победу второй раз подряд – в первом круге исполнитель тоже отметился победным голом. Чувствуется дыхание новой эпохи!

Не обошлось без скандала

К слову, каталонцы могли увезти и ничью – на 28-й минуте произошёл эпизод с неоднозначным решением рефери. «Сине-гранатовые» опять создали остроту с углового, и Андрей Лунин буквально выносил мяч из ворот. Пошли обсуждения – пересёк ли «ленточку»?

И вся проблема в том, что в Ла Лиге не действует система автоматического определения голов – рефери после длительной консультации с видеоассистентом решил не засчитывать мяч.

Хави на фоне упущенной ничьи буквально кипел:

Я сильно разочарован. Если мы хотим, чтобы нашу лигу называли лучшей... Все видели, что мяч попал в ворота. Все пошло против нас. Я еще после игры с «Хетафе» в начале сезона предупреждал, что мне не понравилось увиденное. И сегодня был сплошной абсурд.

Возмущался и голкипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген:

Это позор. Почему нет системы определения голов? В этой индустрии хватает денег, только, видимо, не на главное. Просто стыдно.

Ла Лига часто становится источником скандалов – класико подарило не только красивую преданность фанатов «Барсы», эффектную победу «Реала», Джуда-победоносца, но и очередные споры по судейским вопросам. Прошлый случай был совсем недавно.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Olympic Nemesis (раскрыть)
сегодня в 13:43, ред.
Как просто всё по полочкам разложено, для великой "Барселоны" не имело значения, что обе ЛЧ были взяты после скандалов с Эвребе и Бузаккой и с ВАР она могла бы не получить ни одного, это не важно, а вот "Реал" с душком))

Я-то как фанат "Арсенала" помню, как Бузакка просто казнил "Арсенал" куда грубее, чем сомнительные решения Эвребе, он-то просто убил его.

Удаление ключевого игрока за "удар после свистка" во время атаки и шума стадиона, это тянет на хороший куш от Негрейры, и других объяснений не может быть.
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 13:41
хм... Хави виноват, это не новость. Но это не значит что украсть победу по ходу матча можно. В Суперкубке Испании они плохо играли и Реал победил заслуженно, а вот вчера нет. Скажете нет? У людей есть глаза и мозги, те, у кого есть и первое и второе, всё понимают.
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
сегодня в 13:14
Вот почему мне не нравится этот клуб, потому что половина выигранных у них кубков спорные. Фанатов в основном интересуют цифры, они даже не заглядывают в глубину вещей (помнят только цифровую статистику, а ошибки судейства с годами забываются). У «Барселоны» также есть свои "матчи с Челси", но такие явления для них редкость. Когда в этом отношении сравнивают «Реал Мадрид» и «Барсу», я смеюсь. Действительно это смешно. И что интересно, когда фанаты Реала вспоминают матч с «Челси», то почему-то забивают фальшивый гол «Интера» на своем поле в ворота «Барсы». Счет должен был остаться 2:1, но «Интер» выиграл 3:1. А во втором матче, когда «Барса» забила гол, этот гол им не помог. Причина - липовый третий гол Интера в первом матче. Помните? Вы конечно помните, но не обращаете на это внимания, это невыгодно. На матч Челси - Барселона указать легко, там все понятно и без вашего указания. Но когда это делаете, говорите и о матче с Интером. Тогда победу «Барсы» просто украли: эта команда должна была стать первой командой, выигравшей 3 раза подряд в Лиге чемпионов до «Реала». Но нет, Реалу можно - Барсе нет. «Реалу» помогли дважды, «Барсе» помешали один раз – и помогли один раз. (Действия Серхио Рамоса в финале даже не обсуждаются). Вот такие у Реала победы...

Вот почему в последние годы меня больше интересовали такие команды, как Ковентри Сити, Брентфорд, Жирона. Грандами эти команды, конечно, не становятся, но главное преимущество в том, что они всего добиваются сами и без помощи судей. Неважно, играют они на высшем уровне 6 месяцев или год, меня привлекает их страсть к футболу. Вот вчера Ковентри Сити едва не вышла в финал Кубка Англии - счет был 0:3, «Манчестер Юнайтед» уже воображал себя в финале, за 24 минуты Ковентри сравняли счет. И проиграли по пенальти, даже великие клубы так проигрывают. Так что никакой заслуги «Манчестер Юнайтед» здесь нет.

В 21-ом веке можно назвать только одну сильную команду - это команда Барселоны 2009-2011 гг.
Valijon Said
Valijon Said ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 11:56
4 к ряду Барса проигрывает в эл-классико, и также я помню 4 раза он критикует судьей насколько я помню, когда он научится признаваться уже, с тех пор как он пришел тренировать барсу, всегда и каждый раз критикует, ему давно пора перестать критиковать и уже разобраться конкретно в чем дело
eleven LC
eleven LC ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 11:51, ред.
    AgamagA_______
    AgamagA_______ ответ Incredulous (раскрыть)
    сегодня в 11:22
    В чём Хави не прав? Ла Лига не выдерживает конкуренцию с АПЛ. Это трудно переварить?!
    Нет системы определения гола, нет камер, ракурсов.
    Мы о чём вообще говорим? Хави имеет полное и моральное право критиковать Лигу.
    Дело далеко не в поражении, они неизбежны, даже победа в класико не изменил бы расклад сил.
    Нет ощущения, что ты действительно проиграл матч, потому что соперник был лучше.
    AgamagA_______
    AgamagA_______
    сегодня в 11:14
    Канселу не нарушал правила. Васкес его прошёл и решил зацепиться за ногу Кубарси. За этот нырок он должен был получить жёлтую карточку.
    Это подарок от судьи! Как и подарок в виде отмененного гола Барселоны. Раньше крутили камеру 360°, показывали линию и мяч, а теперь этого нет.
    Очевидно, что Мадриду всегда будут помогать. И многих это устраивает. Они свято верят, что команда выигрывает исключительно благодаря умениям игроков.
    В прошлом сезоне Хави с отрывом выиграл чемпионат, но в этом не допустят такого. Для того чтобы выиграть класико и чемпионат, Барселона на голову должна быть сильнее.
    Loki Sigurd
    Loki Sigurd
    сегодня в 11:13
    Раньше эти матчи были зрелищными, теперь не очень.
    Incredulous
    Incredulous ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 10:54
    Да уж, Васкес вчера был как в свои лучшие годы при Зидане)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 10:50
    Ну это класико было имени Васкеса)
    Incredulous
    Incredulous
    сегодня в 10:48
    Хави: "Я еще после игры с «Хетафе» в начале сезона предупреждал, что мне не понравилось увиденное"

    Это Хави решил напомнить, что отговорки за будущие провалы и поражения у него были заготовлены заранее, и лишь решил напомнить, что он не в чём не виноват, и всё у него было бы в шоколаде, если бы не проклятый, всемогущий Перес, который умудряется из года в год каким-то образом покупать все судей в мире.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 10:37
    Он прямо палач Барселоны...
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