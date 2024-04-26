Проигравшие из «Зенита» и короли промахов. Символическая антисборная 21-го тура РПЛ

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сегодня, 19:36

Сложнейший тур для известных футболистов.

Вратарь

Евгений Латышонок («Балтика»)

Воспитанник «Краснодара» старался настроиться на правильный поединок против родного клуба, но допустил обидную ошибку. Не сумел зафиксировать мяч после легкого отскока от газона. В результате именно этот гол обеспечил «горожанам» победу над «Балтикой», хотя аутсайдер достойно сопротивлялся и сам забил дважды. Всего одна ошибка может всё изменить.

Защитники

Родригао («Зенит»)

Не успел подстраховать команду, когда «Рубин» открывал счет. До второго гола Родригао успел покинуть поле, но с такой медленной игрой у опытного бразильца вряд ли будет шанс надолго задержаться в основе. Семак не использовал защитника в предыдущих важных поединках, выпуская в Кубке страны, и матч против «Рубина» подтвердил правильность оценок.

Жерзино Ньямси («Локомотив»)

Если Родригао был лидером обороны «Зенита» и сбавил, то Ньямси – зимний новичок «Локомотива», никак не может набрать оптимальную форму. Жерзино настолько неповоротливый, что ему остается только нарушать правила. Ньямси привез пенальти, и должен поблагодарить Глушенкова – участника сборной тура, что Максим снова спас «Локомотив» от неудачи.

Матиас Перес («Оренбург»)

Перес не раз бывал среди героев, поскольку это яркий центральный защитник, которого можно использовать в середине поля, ведь аргентинец умеет работать с мячом. А вот в позиционной обороне у Матиаса не раз возникали проблемы. Против «Динамо» именно вожак защитной линии терял позиции, помогая Тюкавину и Нгамалё оказаться на победных ударных позициях.

Полузащитники

Вячеслав Караваев («Зенит»)

Плохой тур для латералей, и действия Караваева исключением не стали. Вячеслав плохо встречал соперников, теряли их в штрафной площади голкипера Кержакова. Также против Караваева выстроили грамотную связку на левом фланге «Рубина», что упростило казанцам задачу отрезать линию атаки от грамотных навесов. «Зениту» нужно подумать о подписании латераля.

Вильмар Барриос («Зенит»)

Колумбиец не хочет играть в футбол. Он часто оказывается не на своей позиции, но пятится, а не встречает соперников как раньше. Вильмар давненько завязал с прогрессом, но теперь футбол привычного уровня демонстрирует намного реже, чем в прошлом сезоне. При этом подстраховки нет, ведь его коллега по центру полузащиты тоже в этом составе.

Маркус Вендел («Зенит»)

Классно играет на чистых мячах. Но с таким успехом можно вернуть в основу Зырянова или Широкова, они тоже сыграют с места. Вендел всегда соберет статистику с мячом, но у него непривычно много ошибок у собственных ворот. То неаккуратно примет мяч, помогая «Рубину» забить очередной гол, то неграмотно расположится в опорной зоне, способствуя чужой контратаке.

Роберто Фернандес («Балтика»)

«Балтика» сама виновата, что проиграла «Краснодару». И если искать персонального виновника, то Роберто на первом плане. Яркому левому латералю проще в атаке, но когда надо закрывать оппонентов в обороне, то одни грубые ошибки сменяются другими. Фернандес виноват в двух из трех мячей в ворота команды тренера Игнашевича. «Балтика» не вышла из зоны вылета.

Нападающие

Иван Обляков ( ЦСКА )

Латераль «Спартака» Хлусевич подарил Облякову голевой момент. В матче, где первый удар в створ случился в самой концовке, такими шансами надо пользоваться. Промах Облякова означает для ЦСКА потерю двух пунктов. Хотя Иван старался, в целом действия атакующих линий в главном дерби выходных заслуживают скорее критики. Атака уступила в итоге защите.

Алексей Каштанов («Урал»)

«Уралу» нужны очки, иначе пропустят «Сочи» и «Балтику», вылетят из РПЛ . Но когда против «Ростова», которому ничего особо в этом сезоне больше не нужно, нападающий Каштанов не выжимает гол из четырех ударов по чужим воротам, то дарит сопернику шанс на победу. Хвалим за выбор позиции – моменты были классными, но Каштанова подвела реализация.

Манфред Угальде («Спартак»)

Самый дорогой новичок РПЛ не стал заменой для арестанта Промеса. Угальде дают играть на разных позициях в атаке, не сковывают, не ограничивают черновой и силовой работой. В ответ Манфред бесполезный на поле, а ещё не может похвастаться гениальной работой в высоком прессинге, который жизненно важен для успехов «Спартака» в концовке сложного сезона.

Главный тренер

Сергей Семак («Зенит»)

Рахимов серьезный наставник и хороший соперник, но «Рубин» не на пике формы. Как и «Зенит», ведь начали проигрывать дома. Уступали разным оппонентам, а теперь добавили в коллекцию клуб из Казани. Сергей Богданович задает ориентиры для подопечных, но вечная ставка на атаку не приносит «Зениту» успехов против широкого и низкого блока. Тренер просчитался и уступил.

Арбитр тура. Василий Казарцев в дерби ЦСКА и «Спартака»

Казарцев бывал в центре скандалов после судейства в матчах «Спартака». Тогда он потешался над этим, а спустя годы снова оказался в центре споров. Многие эксперты считают, что надо было ставить пенальти за игру рукой Чалова, поскольку Фёдор инстинктивно сделал движение ладонью, а это повод указать на «точку». Были моменты в разные стороны, и главный судья часто поступал странно. Например, Мозеса стоило удалить после просмотра повтора за жесткий фол, а не спешить выписывать лишь желтую карточку.

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