Уникальное дерби ЦСКА и «Спартака». Казарцев поскупился на пенальти, а команды – на удары

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вчера, 23:25

Первый выстрел в створ случился на 80-й минуте матча.

Главной темой матча стало судейство Казарцева

- После дерби фанаты двух клубов точно будут обсуждать решения арбитра. Претензии будут и у ЦСКА , и у «Спартака». В первом тайме обе команды просили о пенальти. Но ни игра рукой Чалова, ни контакт между игроками в штрафной Максименко в самом конце первой половины не заставили Казарцева указать на «точку». Были также стычки и фолы на разных участках поля, но главный судья решил поднять планку борьбы на максимальный уровень. И получит за это критику экспертов. Быть может, даже своего начальства.

- Физическое соперничество вышло на первый план в дерби, где обе команды сыграли в пять защитников. Для Федотова и ЦСКА схема «5-2-1-2» является вариацией привычной модели с Файзуллаевым, Обляковым и одним форвардом. Но сегодня молодой узбек не сыграл, а Иван в роли плеймейкера и правого инсайда адресовал мяч на двух нападающих – Чалова и Заболотного. А вот тренер «Спартака» Слишкович выбрал схему «3-4-3», чтобы шире встречать «армейцев» в обороне и сковать оппонента в атаке.

- В начале поединка у «Спартака» было преимущество во владении мячом, 58 % первым номером за первую половину стартового тайма. Но затем ЦСКА начал работать эффективнее. Мяч остался у «красно-белых», но их соседи лучше подходили к чужим воротам. Однако самые страшные цифры первого тайма – нули в графе «удары в створ». Тяжело поверить, но Акинфеев и Максименко до перерыва ни разу не вступили в игру после чужого удара. Это катастрофа, которую сумели разбавить лишь на 80-й минуте дерби.

- «Спартак» плохо играет в РПЛ на поле ЦСКА . Тяжелый поединок, в котором не было ведущего и ведомого актера, развивался по самому ожидаемому из сценариев. Разве что ждали больше явных моментов, ведь у «армейцев» в защите не хватало двух основных центральных оборонцев – Дивеев и Роша смотрели матч с трибуны, сидели рядышком. А оборона «Спартака» всегда готова подыграть сопернику, но сегодня ЦСКА банально был недостаточно острым впереди для огорчения Максименко в первом тайме.

После перерыва оправдался прогноз Соболева

- Неплохо сыграли защитники. Бабич четко располагался рядом с Черновым и Дуарте. Серб грамотно выбирал позицию, а первый пас у него неплохой, проверено прошлыми поединками. У ЦСКА , разумеется, акцент был на техничного левшу Мойзеса, самого опытного из тройки в обороне. И бразилец заслуживал красной карточки за фол на Угальде – странно, что судьи его простили. Также Обляков простил Хлусевича, поскольку латераль «Спартака» выдал голевой пас на Ивана, но атакующий игрок ЦСКА пробил выше ворот.

- Можно похвалить оборону, но атака точно провалилась. У «Спартака» не было пространства для Соболева и Угальде. А Медина напоминал о себе только после подач с углов поля или штрафных. Чалов запомнился игрой рукой в собственной штрафной – повезло, что не поставили пенальти, а Заболотный лишь боролся, больше ничего полезного для ЦСКА . У Облякова тоже не пошла игра, не успевал на свободные позиции, хотя обычно Иван лучше ищет правильные зоны между линиями в схеме соперников.

- Хотя центральные хавбеки команд провели средний поединок, у обеих сторон не нашлось человека для резких атак между линиями. Перспективные выпады иногда случались, инициатива переходила от одной команды к другой, но целостности от ворот до ворот не увидели. Даже рискованные попытки «Спартака» поднять линии повыше, чтобы сократить время доставки мяча в атаку, не заставили оборону ЦСКА огорчить Акинфеева явными ошибками. Тренеры не изменили ход дерби, встреча завершилась нулями.

- Капитан «Спартака» Соболев в перерыве допустил, что во втором тайме снова победит борьба. Оказался прав. Толкались, нарушали правила, брали паузы, а комбинаций и скоростного выхода в атаку не хватало. Так как не случилось раннего удаления в любую сторону, чтобы сместить игру на одну из половин поля, то Акинфеев не пропустил, как и его коллега Максименко. Из замен можно выделить разве что выход инсайда Зиньковского, но попытки Антона обострить игру не встретили энтузиазма уставших напарников.

«Спартак» давно не проигрывает в дерби в РПЛ

- Приговором для чемпионских амбиций клубов из Москвы служит один статистический факт. «Спартак» не проиграл 12 дерби подряд в РПЛ . Это лучшая серия «красно-белых» в чемпионате против соседей за семнадцать лет, лишь в далеком прошлом было 14 дерби без поражений подряд. И это приговор для «Динамо», ЦСКА и «Локомотива». Если они не обыгрывают нынешний «Спартак», то вряд ли заслужили чемпионский титул по качеству футбола. «Красно-белые» сохраняют умение настроиться на центральные матчи.

- Нулевая ничья – уникальный результат дерби ЦСКА и «Спартака». Ничего подобного не было 21 год, сорок один поединок в чемпионатах России. Так что уникальность не только из-за позднего выхода к ударам в створ – в итоге вымучили пять попыток в концовке, когда обе команды устали. Мало кто предполагал, что коллективы с таким количеством ляпов в обороне сыграют настолько организованно. Но грамотность одной команды перекрыла грамотность другой. Никто не заслужил явное преимущество и итоговую победу.