Неймар сыграл в гольф, Касильяс встретил Ивана Драго. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Защитник МЮ Рафаэль Варан отпраздновал день рождения дочери.
Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс посетил Голливуд.
И встретился там с легендарным Дольфом Лундгреном.
Как же быстро летит время. Вот и великие постарели... Петер Шмейхель встретился с Фредди Юнгбергом.
Ривалдо исполнилось уже 52 года.
Лукас Окампос и Алехандро Гомес сходили на севильскую ярмарку.
Стиляги дня. Защитник ПСЖ Ашраф Хакими. Может, из-за вкусов в одежде он чуть было не подрался с Месси?
И защитник «Севильи» Серхио Рамос.
Самый верный друг Пауло Дибалы с трудом помещается на руках аргентинца.
Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков тоже показал своего пушистого товарища.
Футболист МЮ Кобби Майну выложил вот такую фотографию в день своего рождения. С детства за «Юнайтед»!
Бывший защитник «Сочи» Адиль Рами поехал в Даллас и стал выглядеть как ковбой.
Пожалуй, самое уютное фото сделал на этой неделе Зинедин Зидан.
Неймар сыграл в гольф.
Футболисты «Спартака» Антон Зиньковский и Павел Маслов сходили в боулинг вместе со своими женами.
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прогулялся со своей девушкой по улицам Санкт-Петербурга.
На этом наш выпуск завершен! Хороших выходных! Проведите это время с семьей, если сможете! Берите пример с Радамеля Фалькао.