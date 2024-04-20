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Неймар сыграл в гольф, Касильяс встретил Ивана Драго. Лучшие посты футболистов в соцсетях

сегодня, 18:57
Пауло Дибала
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Неймар сыграл в гольф, Касильяс встретил Ивана Драго. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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Неймар сыграл в гольф, Касильяс встретил Ивана Драго. Лучшие посты футболистов в соцсетях

И встретился там с легендарным Дольфом Лундгреном.

Неймар сыграл в гольф, Касильяс встретил Ивана Драго. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Как же быстро летит время. Вот и великие постарели... Петер Шмейхель встретился с Фредди Юнгбергом.

Неймар сыграл в гольф, Касильяс встретил Ивана Драго. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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Неймар сыграл в гольф, Касильяс встретил Ивана Драго. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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Неймар сыграл в гольф, Касильяс встретил Ивана Драго. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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Неймар сыграл в гольф, Касильяс встретил Ивана Драго. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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Неймар сыграл в гольф, Касильяс встретил Ивана Драго. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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Неймар сыграл в гольф, Касильяс встретил Ивана Драго. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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Неймар сыграл в гольф, Касильяс встретил Ивана Драго. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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Неймар сыграл в гольф, Касильяс встретил Ивана Драго. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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Все комментарии
t0s1k
t0s1k
сегодня в 19:33
ривалдо в хорошей форме
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:26
Видимо Неймар хочет пойти "по стопам" Бейла...)))
Гость
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