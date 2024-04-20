Неймар сыграл в гольф, Касильяс встретил Ивана Драго. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

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Бывший голкипер «Реала» посетил Голливуд.

И встретился там с легендарным Дольфом Лундгреном.

Как же быстро летит время. Вот и великие постарели... встретился с .

исполнилось уже 52 года.

и сходили на севильскую ярмарку.

Стиляги дня. Защитник ПСЖ . Может, из-за вкусов в одежде он чуть было не подрался с Месси?

И защитник «Севильи» .

Самый верный друг с трудом помещается на руках аргентинца.

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Футболист МЮ выложил вот такую фотографию в день своего рождения. С детства за «Юнайтед»!

Бывший защитник «Сочи» поехал в Даллас и стал выглядеть как ковбой.

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сыграл в гольф.

Футболисты «Спартака» и сходили в боулинг вместе со своими женами.

Полузащитник «Зенита» прогулялся со своей девушкой по улицам Санкт-Петербурга.

На этом наш выпуск завершен! Хороших выходных! Проведите это время с семьей, если сможете! Берите пример с .