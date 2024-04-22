Онана выбирает внедорожник, а Рэшфорд — McLaren. На чём ездят звёзды МЮ

1713791391

сегодня, 16:09

Расскажем вам об автомобилях лидеров «красных дьяволов».

На базе легендарного английского клуба есть автостоянка, которая может похвастаться самыми дорогими машинами мира.

Футболистам МЮ огромные деньги — прошлым летом Маркус Рэшфорд получил новый контракт с зарплатой 325 тысяч фунтов в неделю.

Ну и как тут не купить себе топовый автомобиль? Давайте посмотрим на автопарк манкунианцев.

Маркус Рэшфорд — McLaren 765LT

У нападающего была склонность к Rolls-Royce, он купил себе ранее Black Badge Cullinan за 390 000 фунтов стерлингов и Black Badge Wraith за 700 000 фунтов стерлингов, которые Маркус продал на аукционе в прошлом году.

У Рэшфорда также есть Lamborghini Urus, но на данный момент он предпочитает передвигаться на McLaren 765 Longtail стоимостью 280 000 фунтов стерлингов, который способен разгоняться до 100 км в час всего за 2,7 секунды.

Антони — Lamborghini aventador

Чтобы отпраздновать свое попадание в состав сборной Бразилии на ЧМ -22, Антони купил себе Aventador стоимостью 337 000 фунтов стерлингов.

До этого футболист ездил на BMW X6 стоимостью около 73 000 фунтов стерлингов. Суперкар полузащитника может развивать максимальную скорость 350 км в час.

Харри Магуайр — Range Rover Sport



Легенда МЮ и сборной Англии выбрал в качестве любимой машины комфортабельный внедорожник.

Харри ездит на просторном Range Rover Sport стоимостью около 90 000 фунтов стерлингов. Впрочем, Магуайр немного дороже купил свою машину, потому что потратил дополнительные деньги на индивидуальную отделку салона.

Range Rover Sport является популярным выбором в составе «Юнайтед», ранее на таком передвигался Люк Шоу.

Каземиро — Rolls-Royce Wraith



Пятикратный победитель Лиги чемпионов выбрал автомобиль, который соответствует данному статусу.

Rolls-Royce Wraith обошелся ему в 324 000 фунтов стерлингов. Машина оснащена 6,6-литровым двигателем V-12 с двойным турбонаддувом — выдает 624 лошадиные силы.

Рафаэль Варан — Bentley Continental GT



Победитель ЧМ -18 был замечен подъезжающим к Кэррингтону на красивом Bentley Continental GT стоимостью 183 000 фунтов стерлингов.

Раньше у него был более роскошный McLaren 720S, а во время игры за «Реал» Рафаэль пользовался тем, что клуб в качестве спонсора поддерживал Audi, поэтому ездил на нескольких машинах этой марки.

Bentley Continental GT может похвастаться роскошным интерьером, включая удобные кожаные сиденья.

Развивает максимальную скорость 338 км в час.

Андре Онана — Porsche Cayenne



Онана выбрал внедорожник Porsche Cayenne. Автомобиль способен разогнаться до 100 км в час за 3,7 секунды, стоит такая машина примерно 70 000 фунтов стерлингов.

Бруну Фернандеш — Porsche Panamera Turbo S



Капитан «Манчестер Юнайтед» может похвастаться богатой коллекцией автомобилей.

На протяжении многих лет мы видели полузащитника за рулем BMW X5 стоимостью 85 000 фунтов стерлингов, Audi Q7 стоимостью 64 000 фунтов стерлингов и даже у него есть Mini Cooper.

Но жемчужиной в коллекции португальца является все же Porsche Panamera Turbo S (150 000 фунтов стерлингов), данное авто превосходит их всех.

Машина оснащена 4,0-литровым двигателем V-8 с двойным турбонаддувом, который выдает 620 лошадиных сил, и способен разогнаться до 100 км в час всего за 3,4 секунды.

Алехандро Гарначо — Mercedes-AMG SL 43

Гараж Гарначо будет пополняться новыми автомобилями, ведь парень очень талантлив и наверняка будет еще долго играть на высоком уровне. На данный момент аргентинец выбрал скоростной автомобиль — может разгоняться до 275 км в час.

Двухместный автомобиль оснащен 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, мощность которого составляет 375 лошадиных сил и 354 Нм крутящего момента.

Mercedes-Benz, вероятно, является любимой автомобильной маркой Гарначо, поскольку его также видели за рулем GLE стоимостью 70 000 фунтов стерлингов и в V-классе стоимостью 66 000 фунтов стерлингов.