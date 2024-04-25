Семак ничего не контролирует. Результаты «Зенита» зависят от мотивации и класса футболистов

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сегодня, 09:09

Поражение от «Рубина» как ещё одно подтверждение.

Так было не всегда. Раньше Сергей Богданович чаще ничего не контролировал в еврокубках, где «Зенит» выдавал ужасные матчи против соперников, с которыми мог сыграть намного успешнее. Легендарных финалистов и победителей Лиги чемпионов тоже не обыгрывали. Хотя бы в группе, как ЦСКА справлялся с «Реалом». Но в РПЛ дела шли намного лучше. А спустя много лет у Семака начались проблемы даже против середняков чемпионата. Ушли сильные россияне, которые создавали баланс не только во имя лимита, но также в раздевалке. Сейчас иностранцы, преимущественно из Южной Америки, правят балл. В результате видны заметные скачки морального и функционального состояния команды. Когда бразильцы и колумбийцы не хотят играть на пределе возможностей – ходят полем пешком, то класс не всегда спасает. Толку от цифр, если нет результата? Поражение от «Рубина» в Санкт-Петербурге напоминает о будущей кадровой работе. В составе много людей, которые хотят уйти, точно покинут заявку. Или в списке тех, с кем надо расстаться во имя прогресса «Зенита».

Маркус Вендел (диспетчер)

Хавбек заметен, ведь к нему приходит мяч. Но если смотреть на действия Вендела глазами скаута «Ювентуса» или «Атлетико», то парня легко забраковать. Слишком часто видно, что Маркус не выкладывается на сто процентов. Ему важнее оказаться в Бразилии рядом с сыном, с мамой которого расстались, чем найти клуб в Европе. Тоска по родине съела парня, который на лучшем отрезке в РПЛ был ближе всех футболистов лиги к серьезному вызову в карьере. Все знали, что есть физические ограничения, но у Вендела мощный котелок. Вот только мозг не всегда работает на пределе, ленца среди игровых грехов бразильца.

Михаил Кержаков (голкипер)

Двумя ногами на пенсии, голкиперу 37 лет. Его наличие в основе – приговор для Адамова и всех, кто пытался занять место Михаила в основе «Зенита». Кержаков и так не лучший вратарь РПЛ и страны. Сафонов из молодых его заметно опережает. И Акинфеев сильно выше по статусу, если брать ветеранов. Младший из братьев Кержаковых, которого не раз отправляли из «Зенита», считая недостаточно крутым для основы, на старости лет нахватался титулов, но не может считаться ставкой на будущее в силу возраста. При этом Семак понятия не имеет, кто будет голкипером в новом сезоне. Выбор между Адамовым и Гойло – уроженца Санкт-Петербурга отправили в очередную аренду в «Сочи». А если оба не подойдут, то продолжат поиски.

Клаудиньо (плеймейкер)

Ему ищут замену, атакующий полузащитник не хочет играть за «Зенит». Вместе с Венделом пытались уйти прошлым летом. Стоило отпустить и пригласить иностранцев с мотивацией. Класс позволяет Клаудиньо время от времени выдавать классные матчи. У него всегда будет хорошая статистика против низкого широкого блока соперника, как у «Рубина». Но можно ли его поставить в один ряд с Данни, Халком и другими атакующими лидерами «Зенита» иных чемпионских отрезков? Это точно не новый Аршавин, которого заберут в основу «Арсенала» в надежде на покер в ворота «Ливерпуля» в гостях. Клаудиньо техничный и талантливый игрок. Но ему 27 лет, время для зрелого футбола. Зато теперь понятно, почему корпорация «Ред Булл», один из клубов которой плеймейкер представлял дома, отдала его в «Зенит», а не в клуб АПЛ за большие деньги. Скауты забраковали, сомнения были не напрасны.

Вильмар Барриос (опорник)

Проблема Барриоса в том, что постепенно сбавляет. И это видят даже тренеры сборной Колумбии, где ищут другие сочетания в опорной зоне. Также Вильмар может обижаться на напарников и главного тренера «Зенита». Семак даже не думал помочь колумбийцу в обороне, разгрузив схемой в три центральных защитника, или трансфером правильного напарника вместо Вендела, который не тратит много сил в прессинге. Барриос сбавляет, ведь его бросили одного. В тылу нет людей с опытом Ракицкого, Ивановича и Ловрена. А рядом нет Кузяева, который существенно влиял на баланс в игре «Зенита». Колумбиец получал приглашения из АПЛ и турецкой лиги. Не исключено, что летом вернется к разговору об отъезде, поскольку мотивация у него на нуле. Ничего нового в РПЛ не выиграет, а Лига чемпионов не светит.

Матео Кассьерра (нападающий)

Здесь мотивация зашкаливала. Но стоило Семаку вернуться к схеме с двумя центральными защитниками – пропала эффективность Кассьерры, которому проще в модели «3-5-2». Хотя теоретически Артур, игравший в Бразилии второго форварда, мог дополнить усилия Матео в атаке лучше, чем Изидор и компания, на практике видим другую модель. И она не всегда работает. Когда соперники дарят Кассьерре верные моменты, то срабатывает умение реализовать редкий верный шанс. Но этот форвард не всегда подходит для вскрытия низкого блока чужой обороны. И хотя скауты зарубежных клубов сомневаются в классе Матео – у него аномальная реализация, а это всегда риск провала в будущем, ему выгодно уехать после этого сезона.

Марио Фернандес (латераль)

Вендела и Клаудиньо пытаются сохранить, а вот Фернандеса надо выставить на трансфер самому «Зениту», чтобы не оставлять бельмо на глазу в виде необдуманного подписания. Трансфер Марио поссорил «Зенит» и ЦСКА , которые много десятилетий не нападали друг на друга на футбольном рынке. Теперь Семак потерял молодого левого защитника Кругового – ушел именно в ЦСКА . Также тренер «Зенита» понятия не имеет, каковы планы Дугласа Сантоса. Семья бразильца легко может проголосовать за переезд в Италию или Испанию, да и травмы капитана бесят самого Дугласа. Думает, правильно ли работают врачи «Зенита»? На правом фланге тоже проблемы. Караваев не уровня молодого Фернандеса, а сам Марио не готов впечатлить.