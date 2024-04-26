«Бавария» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (27.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 31-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Бавария» – «Айнтрахт», который состоится 27 апреля 2024 года
«Бавария»
«Баварцы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии занимают второе место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Баварии». С общим счётом 3:2 по сумме двух встреч «Баварцы» выиграли у «Канониров» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
В матче 30-го тура Бундеслиги «Бавария» в Берлине одержала победу над местными «Железными» со счётом 5:1.
«Айнтрахт»
«Орлы» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги находятся на шестой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Айнтрахта» за последнее время. В матче 29-го тура чемпионата Германии со счётом 3:0 «Штутгарт» уверенно обыграл дома команду «Айнтрахт».
19 апреля «Орлы» на своём поле взяли верх над «Аугсбургом» со счётом 3:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бавария» – 1.42
- Ничья – 5.40
- Победит «Айнтрахт» – 6.60
- Победит «Бавария» с форой -1.5 гола – 1.99
- Тотал голов больше 3.5 – 1.92
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.88
Статистика
- Три победы одержали «Баварцы» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «Айнтрахт» взял верх над своими соперниками только в одной встрече
- Из пяти крайних очных матчей три завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
Крайний раз, когда команды встречались на футбольном поле, «Айнтрахт» со счётом 5:1 взял верх над «Баварцами». У «Баварии» в будущей встрече будет возможность взять реванш. С коэффициентом 1.43 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу «Баварии».