«Бавария» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (27.04.2024)

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сегодня, 19:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 31-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Бавария» – «Айнтрахт», который состоится 27 апреля 2024 года

«Бавария»

«Баварцы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии занимают второе место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Баварии». С общим счётом 3:2 по сумме двух встреч «Баварцы» выиграли у «Канониров» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В матче 30-го тура Бундеслиги «Бавария» в Берлине одержала победу над местными «Железными» со счётом 5:1.

«Айнтрахт»

«Орлы» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги находятся на шестой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Айнтрахта» за последнее время. В матче 29-го тура чемпионата Германии со счётом 3:0 «Штутгарт» уверенно обыграл дома команду «Айнтрахт».

19 апреля «Орлы» на своём поле взяли верх над «Аугсбургом» со счётом 3:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.42

Ничья – 5.40

Победит «Айнтрахт» – 6.60

Победит «Бавария» с форой -1.5 гола – 1.99

Тотал голов больше 3.5 – 1.92

Тотал голов меньше 3.5 – 1.88

Статистика

Три победы одержали «Баварцы» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Айнтрахт» взял верх над своими соперниками только в одной встрече

Из пяти крайних очных матчей три завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Крайний раз, когда команды встречались на футбольном поле, «Айнтрахт» со счётом 5:1 взял верх над «Баварцами». У «Баварии» в будущей встрече будет возможность взять реванш. С коэффициентом 1.43 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу «Баварии».