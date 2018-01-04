Полузащитник «Монако» на прицеле у «Ливерпуля»

По данным из источника, полузащитник «Монако» Тома Лемар находится на прицеле у «Ливерпуля».



Сообщается, что в случае ухода хавбека Филиппе Коутиньо в «Барселону», руководство мерсисайдцев первым делом предпримет попытку заключить контракт с Тома Лемаром, который может стать полноценной заменой. Отмечается, что ориентировочная трансферная стоимость 22-летнего француза составляет 36 миллионов фунтов.