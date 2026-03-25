Сборная Мали сыграет с Россией без многих игроков основы

сегодня, 14:58
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб МалиМали31.03.2026 в 20:00 Не начался

Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит сообщил, что на товарищеский матч с национальной командой России в Санкт‑Петербурге не приедет большое количество игроков основного состава.

Нам придётся сыграть молодым составом — многие игроки не были доступны для этой игры по разным причинам. Не приедут Биссума («Тоттенхэм»), Сангаре и Айдара (оба — «Ланс»), Лассана Кулибали («Лечче»), Войо Кулибали («Сассуоло»), Нене («Фенербахче»), Туре («Бешикташ»), Траоре («Париж») и ещё несколько игроков основной команды.

sv_1969
сегодня в 15:43
Тогда конечно мы должны победить
112910415
сегодня в 15:27
тогда бесплатно !
sihafazatron
сегодня в 15:19
Как обычно.
Ну раз такое дело можно и Дзюбу вызвать с Кержаковым
Гость
