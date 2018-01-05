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«Ювентус» и «Интер» поспорят за хавбека «Аталанты»

сегодня, 08:50

Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает о том, что полузащитник «Аталанты» Бриан Кристанте попал в сферу трансферных интересов «Ювентуса» и «Интера».

По слухам, «нерадзурри» уже выходили на клуб из Бергамо, чтобы сделать запрос по 22-летнему игроку, ставшему одним из открытий первой части сезона чемпионата Италии.

При этом «Аталанта» не горит желанием расставаться с перспективным футболистом, однако понимает, что не способна конкурировать с топ-клубами Серии А в финансовом плане.

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Все комментарии
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 17:55
Кристанте весьма неплохо проявляет себя в Аталанте.. Надо брать!
The Bilderberg group
The Bilderberg group
сегодня в 15:38
Похоже большего токсичного ведра с крабами,чем соккер, тем более обновленный,найти сложно)
spectator
spectator ответил Juve14
сегодня в 13:15
Juve14:
"Топ клубами")) Может топ клубом?
))
клуб , провалившийся ни раз в финалах ЛЧ априори не может быть ТоПом;-)
juvenale
juvenale
сегодня в 12:38
принтер с Ювентусом может бороться только в кабинетах
Juve14
Juve14
сегодня в 11:05
"Топ клубами")) Может топ клубом?
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