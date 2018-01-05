«Ювентус» и «Интер» поспорят за хавбека «Аталанты»

Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает о том, что полузащитник «Аталанты» Бриан Кристанте попал в сферу трансферных интересов «Ювентуса» и «Интера».

По слухам, «нерадзурри» уже выходили на клуб из Бергамо, чтобы сделать запрос по 22-летнему игроку, ставшему одним из открытий первой части сезона чемпионата Италии.

При этом «Аталанта» не горит желанием расставаться с перспективным футболистом, однако понимает, что не способна конкурировать с топ-клубами Серии А в финансовом плане.