«Бешикташ» видит в Смолове замену Тосуну

Турецкие СМИ утверждают, что «Бешикташ» продолжает проявлять заинтересованность в нападающем «Краснодара» Федоре Смолове, которого «черные орлы» хотели подписать еще летом.
Клуб из Стамбула намерен заменить россиянином уходящего в «Эвертон» форварда Дженка Тосуна.
Напомним, что у Смолова также есть вариант с трудоустройством в «Зените».
У вас нет столько дров чтобы размен делать с нами )))
У вас нет столько дров чтобы размен делать с нами )))
Теперь Турция , а в результате лавка Зенита.
Теперь Турция , а в результате лавка Зенита.
Наврятли......
Знает ли кого нибудь Федя в Бешикташе ??
Наврятли....
Остаться в чемпионате страны-хозяйки грандиозного праздника,ЧМ, или переехать в чемпионат чья сборная даже не попала на турнир ???
Федя взрослый....сам выберет...
Выбор сложен...перейти в Питер зимой...или перейти в Зенит летом....но решение надо принимать...))
Наврятли......
Знает ли кого нибудь Федя в Бешикташе ??
Наврятли....
Остаться в чемпионате страны-хозяйки грандиозного праздника,ЧМ, или переехать в чемпионат чья сборная даже не попала на турнир ???
Федя взрослый....сам выберет...
Выбор сложен...перейти в Питер зимой...или перейти в Зенит летом....но решение надо принимать...))