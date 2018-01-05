«Бешикташ» видит в Смолове замену Тосуну

Турецкие СМИ утверждают, что «Бешикташ» продолжает проявлять заинтересованность в нападающем «Краснодара» Федоре Смолове, которого «черные орлы» хотели подписать еще летом.

Клуб из Стамбула намерен заменить россиянином уходящего в «Эвертон» форварда Дженка Тосуна.

Напомним, что у Смолова также есть вариант с трудоустройством в «Зените».