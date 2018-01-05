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«Бешикташ» видит в Смолове замену Тосуну

сегодня, 13:23

Турецкие СМИ утверждают, что «Бешикташ» продолжает проявлять заинтересованность в нападающем «Краснодара» Федоре Смолове, которого «черные орлы» хотели подписать еще летом.

Клуб из Стамбула намерен заменить россиянином уходящего в «Эвертон» форварда Дженка Тосуна.

Напомним, что у Смолова также есть вариант с трудоустройством в «Зените».

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Все комментарии
Foxes
Foxes
сегодня в 18:13
Официально; Смолов переходит, в Вест Хэм.
Фата лист
Фата лист
сегодня в 18:00
В Турцию идти нет смысла, нужно ждать Венгера.
antant1
antant1
сегодня в 17:53
Давай уже переходи куда-нибудь, в Бешикташ, Зенит или майкопскую Дружбу
Faustello
Faustello ответил Ника228
сегодня в 17:38
Ника228:
надоело уже про федю читать . переходи уже куданить а. ну рили скок можно то.
Шёл 2028 год, заголовки пестрели от вариантов возможного перехода Смолова из ФК Краснодар )))
Faustello
Faustello ответил Jeck Denielse
сегодня в 17:37
Jeck Denielse:
А у Бешикташа есть 10 млн и Жирков ??? Наврятли...... Знает ли кого нибудь Федя в Бешикташе ?? Наврятли.... Остаться в чемпионате страны-хозяйки грандиозного праздника,ЧМ, или переехать в чемпионат чья сборная даже не попала на турнир ??? Федя взрослый....сам выберет... Выбор сложен...перейти в Питер зимой...или перейти в Зенит летом....но решение надо принимать...))
Хрена вам а не Фёдора )))
У вас нет столько дров чтобы размен делать с нами )))
Faustello
Faustello
сегодня в 17:36
Смолов не видит в Бишекташе никакого смысла.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:25
А как же АПЛ ?
Теперь Турция , а в результате лавка Зенита.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:56
А у Бешикташа есть 10 млн и Жирков ???
Наврятли......
Знает ли кого нибудь Федя в Бешикташе ??
Наврятли....
Остаться в чемпионате страны-хозяйки грандиозного праздника,ЧМ, или переехать в чемпионат чья сборная даже не попала на турнир ???

Федя взрослый....сам выберет...
Выбор сложен...перейти в Питер зимой...или перейти в Зенит летом....но решение надо принимать...))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:55
Федя уже достал! Пусть перейдёт хоть в китайский клуб или ещё куда нибудь, а то агент только деньги на рекламе стрегёт , а Федя всё в России, а через 3-4 года в Арарат (настоящий) уйдёт! в лиге Европы играть!
kastites
kastites
сегодня в 16:53
Брехня
Saang
Saang
сегодня в 16:41
А вот это уже хорошая, серьезная заявка, там как раз те скорости какие Федя любит.
denmig
denmig
сегодня в 16:35
Так тогда раскошеливайтесь на реальное баболло! - хватит народ смешить!
Филипповых
Филипповых
сегодня в 16:02
Любые варианты лучше, чем Зенит. Зенит - это ...опа.
S010386A
S010386A
сегодня в 15:58
федя перейдет в Зенит. Аргументы? Пожалуйста: 1) зарплата на уровне разных Бешикташей, если не больше 2) игровая практика гарантирована, и соответственно место в сборной. Рассуждает Смолов примерно так:" Мне УЖЕ 27 лет, это то,что называется - экватор футбольной жизни пройден, и рисковать , переходя в средние евроклубы, ГЛУПО, можно нарваться на скамью запасных . Уходить в Европу надо в 18-23 года, не в 27. Так что разные там МИКИТЫ не несите пургу насчет "уходи Федя, типа беги"
Ника228
Ника228
сегодня в 15:33
надоело уже про федю читать . переходи уже куданить а. ну рили скок можно то.
cpartak60
cpartak60 ответил Зовите нас ЧЕМПИОН
сегодня в 15:24
Зовите нас ЧЕМПИОН:
После "предложений" от Реала-АПЛ-Баварии,.. остаётся одна дорога, в Актобе-Окжетпес-Кайрат и тому подобное. У Феди мозг уже взрывается от предложений.
вот вот и я про то!до кайрата и дойдет!
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 15:13
В Англию.
Зовите нас ЧЕМПИОН
Зовите нас ЧЕМПИОН
сегодня в 14:54
После "предложений" от Реала-АПЛ-Баварии,.. остаётся одна дорога, в Актобе-Окжетпес-Кайрат и тому подобное. У Феди мозг уже взрывается от предложений.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 14:50
Как он в Краснодаре-то играть будет если мозг как калькулятор работает?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:49
Смолов явно о Турции не мечтает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:45
Весь вопрос в том, что Смолова интересует больше, деньги или игровая практика. По деньгам, даже при одинаковой зарплате, выгоднее в России (налог меньше). Практику лучше за границей. Если в состав проходить будет. Нужно хорошо подумать...
RMUKMU
RMUKMU
сегодня в 14:29
Соглашайся скорее, уходи пока не поздно!
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 14:27
Какая Турция ? Какой Зенит ? Смолов твой путь либо Англия либо Германия пока есть шанс «беги»...
spectator
spectator
сегодня в 14:24
Тосун по круче Феди
spartach n1
spartach n1
сегодня в 14:10
Чёта никак Федю не сосватают,уже даже приелась эта история !
george666
george666
сегодня в 13:56
лучше в бешикташ чем в 51ик!!!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 13:53
Потеряеться в бешикташе ему надо в тосно
loko7
loko7
сегодня в 13:52
Федор сейчас прямо нарасхват.
VIPded
VIPded
сегодня в 13:42
Надо бы из Европы чего из предложений дождаться...
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 13:39
У Смолова прям выбор появился
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