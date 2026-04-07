«Челси» согласовал с Валентином Барко шестилетний контракт

сегодня, 12:15

Лондонский «Челси» близок к официальному оформлению перехода полузащитника «Страсбура» . Как сообщают британские СМИ , аргентинец уже согласовал личные условия и подпишет шестилетний контракт с английским клубом сроком до 2032 года.

21‑летний Барко прошёл путь из «Брайтона» в «Страсбур» через аренду, а затем был выкуплен французским клубом за 8 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек произвёл сильное впечатление под руководством Лиама Росеньора, который в январе перешёл на пост главного тренера «Челси» и стал ключевым аргументом в пользу его будущего переезда в Лондон.

Сделка между «Челси» и «Страсбуром» фактически является внутренней для группы BlueCo, что делает согласование финансовых условий скорее формальностью, чем препятствием. Барко рассматривается как важный элемент перестройки центра поля «синих» в преддверии следующего сезона.