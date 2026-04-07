«Челси» согласовал с Валентином Барко шестилетний контракт

сегодня, 12:15

Лондонский «Челси» близок к официальному оформлению перехода полузащитника «Страсбура» Валентина Барко. Как сообщают британские СМИ, аргентинец уже согласовал личные условия и подпишет шестилетний контракт с английским клубом сроком до 2032 года.

21‑летний Барко прошёл путь из «Брайтона» в «Страсбур» через аренду, а затем был выкуплен французским клубом за 8 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек произвёл сильное впечатление под руководством Лиама Росеньора, который в январе перешёл на пост главного тренера «Челси» и стал ключевым аргументом в пользу его будущего переезда в Лондон.

Сделка между «Челси» и «Страсбуром» фактически является внутренней для группы BlueCo, что делает согласование финансовых условий скорее формальностью, чем препятствием. Барко рассматривается как важный элемент перестройки центра поля «синих» в преддверии следующего сезона.

СлухиКамавинга пока не хочет покидать «Реал»
Сегодня, 08:48
Энцо Фернандес не планирует уходить из «Челси»
Сегодня, 00:31
«Милан» не планирует продажу Рафаэла Леау в ближайшее трансферное окно
Вчера, 22:39
СлухиБастони стремится завершить переход в «Барселону» в кратчайшие сроки
Вчера, 20:38
Слухи«Реал» рассматривает возможность продажи Камавинги грядущим летом
Вчера, 18:22
Слухи«Аль-Иттихад» заинтересован в трансфере Александра Головина
Вчера, 17:25
Все комментарии
Варвар7
сегодня в 14:04
Валентин , а Вы часом не родственник ? )))
n5792hkq8enm
сегодня в 13:18
Как-то слишком длительный контракт. Если не заиграет придется просто платить зарплату 6 лет.
112910415
сегодня в 12:50
одобряем и поддерживаем )
