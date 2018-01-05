«Бурсаспор» договорился с «Лестером» об аренде Мусы

«Бурсаспор» практически уладил все детали с «Лестером» по поводу аренды Ахмеда Мусы. Форвард пробудет в турецком клубе до конца текущего сезона.
Ранее предполагалось, что Муса может продолжить карьеру в «Халл Сити».
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«Бурсаспор» практически уладил все детали с «Лестером» по поводу аренды Ахмеда Мусы. Форвард пробудет в турецком клубе до конца текущего сезона.
Ранее предполагалось, что Муса может продолжить карьеру в «Халл Сити».