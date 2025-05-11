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Шестикратный чемпион Германии «Гамбург» вернулся в Бундеслигу

вчера, 08:28

«Гамбург» стал первой командой, вышедшей в Первую Бундеслигу в сезоне 2024/25.

В матче 33-го тура Второй Бундеслиги коллектив в домашних стенах одержал крупную победу над «Ульмом» со счётом 6:1. Клуб возглавляет турнирную таблицу с 59 очками и за тур до конца чемпионата опережает на четыре балла «Эльфсберг» и «Падерборн», которые делят 3-е и 4-е места. Третья позиция даёт право сыграть в стыковых матчах с 16-й командой высшего дивизиона.

Шестикратный чемпион Германии «Гамбург» вылетел из Первой Бундеслиги по итогам сезона 2017/18 и с тех пор не мог вернуться обратно, максимум выходя в переходные игры.

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Все комментарии
Köln
Köln
вчера в 13:38
Поздравляю фк Гамбург с выходом в элиту немецкого футбола!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 13:17, ред.
Ну наконец-то свершилось! да уж надолго динозавры задержались в низах...
С выходом, надеюсь на возвращение лучших времен Гамбурга!
Надеюсь пару им составит Кёльн, им надо лишь не проиграть в последнем туре
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:30
Рад этому событию, долго они находились в болоте второй Бундеслиги, всегда нехватало чего то, но вот наконец-таки динозавры вернулись и я очень надеюсь, что они снова станут крепким клубом Бундеслиги! Жду возвращения Шальке, но как минимум еще сезон придется ждать
альсато
альсато
вчера в 11:29
как бы из Гамбурга в Бундеслиги (в следующем сезоне) -снова не превратили в "мясной фарш" (гамбургер)))))
Andriv
Andriv
вчера в 10:59
Гамбург, один из самых уважаемых клубов Германии. Многие будут рады видеть их в Бундеслиге.
7w7a9rxjqfyp
7w7a9rxjqfyp
вчера в 10:01
Стоит поздравить Гамбург с возвращением в сильнейшую лигу.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 09:52
Кайзерслаутерн тоже не помешал бы. А ведь когда-то, Гамбург громил тбилисцев и киевлян....
yv5vk2ftum2d
yv5vk2ftum2d
вчера в 09:51
Отличные новости, ждем возвращения Шальке
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:47
Пираты ещё покорят Бундеслигу))) заслужили. Теперь ждём Кельна.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:27
Гамбург это одна из тех команд которые по моему всегда должны быть в вышке и бороться за самый высокие места. Но чистка пердивом периодически необходима практически всем какая бы великая история и регалии не были у команды
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:15
Неплохая команда
Брулин
Брулин
вчера в 09:10
Каждый год не хватало последнего шажочка для возвращения. Осталось только закрепиться, легендарная команда
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:44
Ну, теперь команде надо играть, по большому, "Гамбургскому счёту"!)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:31
Гамбург с возвращением В Бундеслигу !!!
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