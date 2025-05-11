Шестикратный чемпион Германии «Гамбург» вернулся в Бундеслигу

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вчера, 08:28

«Гамбург» стал первой командой, вышедшей в Первую Бундеслигу в сезоне 2024/25.

В матче 33-го тура Второй Бундеслиги коллектив в домашних стенах одержал крупную победу над «Ульмом» со счётом 6:1. Клуб возглавляет турнирную таблицу с 59 очками и за тур до конца чемпионата опережает на четыре балла «Эльфсберг» и «Падерборн», которые делят 3-е и 4-е места. Третья позиция даёт право сыграть в стыковых матчах с 16-й командой высшего дивизиона.

Шестикратный чемпион Германии «Гамбург» вылетел из Первой Бундеслиги по итогам сезона 2017/18 и с тех пор не мог вернуться обратно, максимум выходя в переходные игры.