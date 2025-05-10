Сегодня в «Зените» стартовала опасная эпоха. Учатся жить без ключевого диспетчера Вендела

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сегодня, 19:05

Начали со скучной победы.

Вендел больше не сыграет за «Зенит» в РПЛ

Бразильский хавбек редко выкладывался в футболке петербуржцев. И важно уточнить. Маркус не готов выкладываться на сто процентов в целом, дело не в «Зените». У него нет амбиций. На лучшем этапе карьеры в РПЛ хавбеком интересовались клубы Серии А, в том числе «Ювентус». Вендел не стал вести себя профессиональнее, чтобы попасть в великий клуб. После «Спортинга» уехал за деньгами в РПЛ . Теперь хочет быть ближе к родным людям на родине. Заработал денег с осени 2020-го, а дальше будет играть за «Ботафого».

Ближе к Анчелотти, будущему тренеру сборной Бразилии. И подальше от холода и дождя в Санкт-Петербурге. Вендел выиграл РПЛ четыре раза подряд. За время выступлений был в числе самых опасных созидателей лиги. Маркус выдал почти три десятка ассистов только в чемпионате. Вместе с Клаудиньо создавали невероятно много явных моментов. У Вендела точные и удобные передачи. Маркус создавал моменты с игры, не со стандартов. Без него пришлось вспоминать об удачной игре защитников в чужой штрафной.

В гостях против «Динамо» из Махачкалы «Зенит» выдал слабые полчаса. И потом Нино выпрыгнул, а Пальцев забыл. Гол существенно улучшил положение «Зенита», которому категорически нельзя терять очки в финальных турах, чтобы бороться за титул.

Вендел стабильно помогал петербуржцам побеждать с запасом. А когда Маркус окончательно перешел от творчества к работе – после серии голевых пасов на Глушенкова взял паузу в создании мячей, «Зениту» стало сложнее легко вести надежды конкурентов на эшафот. Вендел потерял интерес, хотя выполнял больше черновой работы. Понятная метаморфоза. Маркус, как до него Клаудиньо, занял более низкую позицию в центре поля. В связке с Барриосом бразилец был полезен. А теперь получил травму и выбыл до конца месяца.

Карты спутал срыв трансфера Саласара

Зимой «Спартак» поставил «Зениту» подножку. Хотя Саласара видели на сборах петербуржцев на скамейке команды в синей футболке, позже уругваец из «Браги» оказался на переговорах со «Спартаком». Договориться не получилось. Португальцы увидели борьбу двух богатых клубов из РПЛ , устроили аукцион. Проиграли в итоге всё. «Зенит» не получил человека, которого можно было до лета наигрывать вместо Вендела. А Барриос не получил разгрузку в обороне, чтобы не потерять интерес к работе на «Зенит» после многих лет.

Но Родриго Саласар вряд ли стал бы полноценной заменой Венделу. Маркус даже пешком создает моменты. Саласар играет механичнее. Зато понятно, почему Горшков из «Крыльев Советов» перешел в «Зенит». Крайний защитник может играть в центре поля. Именно ему доверились сегодня. А Дуглас Сантос остался на привычном левом фланге. Но Горшков не мастер тонкой работы в пас. Семаку такие футболисты, как Клаудиньо, Вендел и Глушенков, не всегда нравятся. Слишком свободолюбивые. И более ленивые без мяча.

Без Салараса не удалось перестроить центр поля. Барриос и Вендел играли вместе, а выше пробовали найти позицию для Глушенкова. Результат видели. Максим провел несколько неудачных матчей. Второго нападающего оставили на скамейке в новом туре. Гонду работал ниже Соболева. Но даже если играть в два форварда в линию, нужна свежесть Барриоса, а Вильмар стареет. Потеря Вендела ударила дважды. Сначала Маркус хотел уйти, что сказалось на качестве и синхронности работы «Зенита». Как и желание уйти Клаудиньо.

Можно сто раз повторить, что никто не уйдет из «Зенита». Заявления не меняют реальность. Клаудиньо в Катаре, Вендел провел последний матч за «Зенит» в РПЛ . Успеет восстановиться к финалу Суперкубка страны, если петербуржцы там сыграют? В любом случае новый сезон начнут без Маркуса, откроют новую эпоху. Нужно перестраиваться. Причем сейчас Семаку будут предлагать два взаимоисключающих варианта. В одном случае посоветуют подписать центрального хавбека, а во втором найти творческого плеймейкера.

Важность Маркуса подчеркнул спад коллег

«Зенит» выдал голевой стартовый отрезок сезона, когда Вендел пасовал, а Глушенков забивал. Кассьерра и Соболев проводят противоречивый год. Дошло до того, что у тренера появились вопросы к Сантосу и Барриосу, двум представителям старой чемпионской гвардии. К Венделу тоже были вопросы. Но их не задавали, ведь Маркус просто бы отправил Семака туда, куда тренера отправлял Дзюба. Не нравилось, что бразилец не искрил? Отправляйте на скамейку. Не могут, вовремя замену диспетчеру не привезли.

Слухи о покупке творческого грека Константелиаса в грубой форме опроверг один из руководителей «Зенита». Это не значит, что петербуржцы не подпишут футболиста. Слухи об уходе Вендела тоже опровергали. Однако очевидно, что если «Зенит» наводнит состав атакующими парнями вроде Глушенкова, Энрике, Педро и Константелиаса, то опорник Барриос получит такую нагрузку, что спина не выдержит. Как у крестьянина, которому не разогнуться во время горячего аграрного сезона. Без Вендела рискуют.

По уму Маркуса стоило отпустить раньше, как и Клаудиньо. Решение переплатить легионерам, чтобы остались в лиге без еврокубков, оказалось ошибочным. «Зенит» настолько сильнее других клубов РПЛ по ресурсам, что без Вендела и Клаудиньо могли подписать двух футболистов талантов Луиса Энрике или Гонду, чтобы перекрыть проблемы в центре поля. Ставка на бразильцев в конце их карьеры в «Зените» себя не оправдала. Здоровый трансферный поток нужен любому клубу, даже шестикратным чемпионам России.

Вендел точно не будет после 1 гола и 10 ассистов в РПЛ виновником потери титула, если чемпионами станут футболисты «Краснодара». Однако очевидно, что Маркус и его соотечественник Клаудиньо не сработались с Семаком. Были людьми «Зенита», не стали людьми тренера. У Семака есть «предвзятость подтверждения», когда рассуждает о созидателях. Весь прошлый опыт подсказывает Сергею Богдановичу, что такие парни, как Глушенков, Клаудиньо и Вендел – занозы для наставника. Семак верит негативному опыту.

«Зениту» будет сложно поверить свободолюбивому созидателю. Даже к молодым Педро и Энрике относятся как к рабочим лошадкам. Должны вписаться в механизированный футбол. Кадровый потенциал позволяет «Зениту» избегать частых осечек, но матч против «Динамо», невзирая на победу, не был атакующим шедевром Семака. Забил центральный защитник, а команда без Вендела хуже возила мяч. «Зенит» готовится к трансформациям. Рациональному тренеру нужно найти своего Пирло или Крооса.