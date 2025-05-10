ЦСКА одержал победу над «Краснодаром»

ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 28-го тура РПЛ.
Единственный гол в игре на 69-й минуте забил нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа.
ЦСКА идёт на 3-м месте (55 очков), «Краснодар» занимает 1-е место (61 очко). «Быки» опережают идущий вторым «Зенит» на 1 балл.
Мойзес настоящий бист, зверюга!! Отличный игрок!
Николич выстроил отличную команду, не потеряй они осенью много, сейчас бы шли первыми, по игре - лучшие.
Что касаемо Краснодара - во второй половине чемпионата проиграл всем своим конкурентам.
Мойзес настоящий бист, зверюга!! Отличный игрок!
Николич выстроил отличную команду, не потеряй они осенью много, сейчас бы шли первыми, по игре - лучшие.
Что касаемо Краснодара - во второй половине чемпионата проиграл всем своим конкурентам.
Плюс строжайшая игровая дисциплина и самоотдача.
Краснодар уже в котором матче показывает очень АКАДЕМИЧНУЮ игру - прямо, как пособие для молодых футболистов - но без страсти, желания и спортивной злости.
Даже концовку смазали.
Кордобу практически "закрыли", а без него и Краснодар не Краснодар.
Только один момент на 90+2й минуте, да и то такой... на "троечку".
После пропущенного гола кубанцы сбились на примитивный навал, но футболисты ЦСКА, как я видел, к такому развитию событий оказались полностью готовы.
Я так понимаю, что мечта Галицкого так и останется мечтой?
Плюс строжайшая игровая дисциплина и самоотдача.
Краснодар уже в котором матче показывает очень АКАДЕМИЧНУЮ игру - прямо, как пособие для молодых футболистов - но без страсти, желания и спортивной злости.
Даже концовку смазали.
Кордобу практически "закрыли", а без него и Краснодар не Краснодар.
Только один момент на 90+2й минуте, да и то такой... на "троечку".
После пропущенного гола кубанцы сбились на примитивный навал, но футболисты ЦСКА, как я видел, к такому развитию событий оказались полностью готовы.
Я так понимаю, что мечта Галицкого так и останется мечтой?
Ну а ЦСКА поздравляю и опять у них есть отличные шансы обойти Спартак в таблице. По моему это будет уже тенденция. Хотя в прошлом году не помню какое место они заняли. Но в позапрошлом Спартак их вперёд пустил безвольно точно помню.
Ну а ЦСКА поздравляю и опять у них есть отличные шансы обойти Спартак в таблице. По моему это будет уже тенденция. Хотя в прошлом году не помню какое место они заняли. Но в позапрошлом Спартак их вперёд пустил безвольно точно помню.