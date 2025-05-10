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ЦСКА одержал победу над «Краснодаром»

вчера, 21:28
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 28-го тура РПЛ.

Единственный гол в игре на 69-й минуте забил нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа.

ЦСКА идёт на 3-м месте (55 очков), «Краснодар» занимает 1-е место (61 очко). «Быки» опережают идущий вторым «Зенит» на 1 балл.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Красно Синий воин (раскрыть)
сегодня в 14:51
НЕ ВЕРЮ ни одному слову!...Только делам!
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 13:59, ред.
Эдуард Сперцян, хавбек «Краснодара», поделился информацией о настроениях в команде после проигрыша ЦСКА в 28-м туре Российской Премьер-Лиги со счётом 0:1.
Чуть‑чуть пообщались – и всё, а сейчас спокойно все отдыхают, – цитирует Сперцяна «Матч ТВ».
Dinamo
Dinamo ответ Struhan (раскрыть)
сегодня в 13:13
В сезоне-2022/23 второй шанс был у всех вылетевших команд верхней сетки, но с прошлого года его нет у финалиста Пути РПЛ. Команда, проигравшая в финале Пути РПЛ, окончательно вылетает из турнира.
Capral
Capral ответ Struhan (раскрыть)
сегодня в 12:10
Ну хорошо, если так.)))
Struhan
Struhan ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:09
14 мая не вылетают. Это ещё путь РПЛ, тут есть право на ошибку.
3ton
3ton
сегодня в 11:58, ред.
Краснодар идет по сценарию прошлого сезона и решил в конце чемпионата вручить лично медали за первое место Зениту.
альсато
альсато ответ Красно Синий воин (раскрыть)
сегодня в 11:43
расстроились сильно!...ибо за два тура им бы (для чемпионства) хватило и трех очков, а теперь придется...с полной выкладкой)))))
Capral
Capral ответ Struhan (раскрыть)
сегодня в 11:39
Если проиграют Зениту, то уже вылетают.
leopiterrspb58
leopiterrspb58
сегодня в 11:36
И кубок возьмём!!!
leopiterrspb58
leopiterrspb58
сегодня в 11:36
Мы-ЧЕМПИОНЫ с БЕРЕГОВ НЕВЫ!!!!!!!! ФК Зенит!!
Struhan
Struhan ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:04
так и на кубок ничего не потеряно. Даже проиграв Зениту он будет играть в финале пути регионов с победителем игры Спартак-Ростов. Есть ли сомнения в том, кто там фаворит будет? У меня нету. И потом будет финал кубка Зенит-ЦСКА я так думаю. А уже там и поборятся заново.
alexamit
alexamit
сегодня в 10:35
Краснодар с такими играми во второй половин ЧР НИКОГДА не будет чемпионом страны!И пора им это запомнить,это команда уровня махачкалинского Динамо-
может выйграть,а чаще всего может проиграть. Жаль,но бомжи вновь доползут до верху.
Сп62
Сп62
сегодня в 09:57
Можно сколько угодно говорить о тренерской победе ЦСКА над Краснодаром, однако, единственной линейкой измерения тренерского превосходства на сегодня является результат на табло. Для меня же главным преимуществом команды победителя стало качество резерва. Не секрет, что в Краснодаре вся нагрузка в сезоне легла практически на 13-14 игроков. Можно сказать, что сейчас команда играет на волевых усилиях. У Николича состав гораздо богаче. Второй тайм показал - замены в команде сыграли решающую роль в победе над соперником. Здесь уже не раз подчеркивали глубину состава Зенита, за счет чего даже тренерские ошибки не являются трагедией для команды. На многие матчи клубы с хорошим резервом могут ротировать состав. И, наоборот, пример Спартака показывает, что отсутствие качественного резерва не позволяет ему достойно бороться за медали. Надеюсь, что именно на морально-волевых усилиях Краснодар добьётся побед в последних двух матчах и завоюет наконец-то золотые медали!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 09:26, ред.
С Победой! Второй тайм , особенно до гола, прям круто прижали быков.
Для быков что ничья ,что поражение всё одно и тоже, не думаю что они прям сильно расстроились их же не с первого места сместили после этого тура.
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 09:20


В расстановке, при наведении на иконку игрока можно увидеть, сколько матчей он провел в этом сезоне в национальном чемпионате за данную команду. Таким образом, можно оценивать насколько основной состав у команды. Например, https://www.soccer.ru/matches/line-up/1159438.shtml.


Gotlib
Gotlib ответ AKA0077 (раскрыть)
сегодня в 08:11
Скорее у Лички, чем у Динамо. А его уже нет в команде.
AKA0077
AKA0077 ответ Gotlib (раскрыть)
сегодня в 07:55, ред.
У Динамо уже комплекс перед Краснодаром! Сомневаюсь, что они обыграют Краснодар на выезде.
альсато
альсато
сегодня в 07:22
Спрошу строкой из стихотворения Юлии Друниной...."И откуда только силы берутся"?..это про второй тайм в исполнении ЦСКА))))
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 07:16
Олег, Здравия Желаю!....Спартак-завтра?))))...Как говорил один мой сослуживец: " Пока не наступит ЗАВТРА, не поймешь как хорошо было СЕГОДНЯ")))))
Gotlib
Gotlib ответ gpk6b64q2ts6 (раскрыть)
сегодня в 06:45
Ещё важно, как сыграет Зенит.
Gotlib
Gotlib ответ AKA0077 (раскрыть)
сегодня в 06:37
Если Динамо будует "доигрывать" так же, как и в Самаре, то Гусь будет только рад.
AKA0077
AKA0077
сегодня в 06:25
Краснодару не унывать! Пусть это поражение сделает Краснодар сильнее в оставшихся двух играх! Оренбург уже к следующему туру досрочно вылетит из РПЛ, а Динамо без тренера приедет доигрывать в Краснодар!
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 06:16
Быки как обычно к концу сезона превращаются в безобидных телят.
Capral
Capral ответ MikeSevas (раскрыть)
сегодня в 00:35
Я тоже за Краснодар!!!!!!!
За Мусаева, за Эдика и за команду!!!!!!!
Удачи Краснодару!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MikeSevas
MikeSevas ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:10, ред.
    Capral
    Capral ответ MikeSevas (раскрыть)
    вчера в 23:48, ред.
    Мне трудно сказать, кто из них лучший, но если по результатам, то вероятно у Мусаева положение серьёзней, два года подряд не ниже второго- это прогресс, бесспорно. Конечно, справедливости ради надо отметить и не очень большую конкуренцию в чемпионате, ведь многолетний чемпион Зенит, с каждым годом сдает свои позиции, а московские Спартак и ЦСКА, как правило нестабильны.
    gorets004
    gorets004
    вчера в 23:46
    не зря говорили знающие люди ,что зенит будет опять чемпионом.. похоже что так решено наверху
    gpk6b64q2ts6
    gpk6b64q2ts6
    вчера в 23:40
    Теперь Краснодар сыграет вничью с Оренбургом и Динамо.
    MikeSevas
    MikeSevas ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:38, ред.
    Как Тренер и понимающий современный футбол специалист он очень не плохой, но как тренеру ,ему пррсто не везёт по его карьере Он очень неплохо принял Краснодар и медали брал.,но видно Галицкому хотелось сразу гораздо больше, ,но не сложилось у них. Хотя я до сих пор считаю его лучшими тренером у Краснодара,но результат Краснодара уже 2 года подряд, конечно заслуга уже Мусаева. Может быть он уже и лучше Кононова.
    Capral
    Capral ответ MikeSevas (раскрыть)
    вчера в 23:24
    Я тоже его помню в Крыму. Полностью с Вами согласен!!!!!!!
    Культурный, дипломатичный человек, но очень тонкий и легко ранимый. Таким людям, всегда очень трудно в футболе. Достаточно вспомнить замечательного тренера А.А.Севидова, который в силу своей интеллигентности дважды пострадал...
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