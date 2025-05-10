«Комо» Фабрегаса повторил рекорд Серии А 1973 года

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вчера, 19:47

«Комо» обыграл «Кальяри» (3:1) в матче 36-го тура Серии А.

Таким образом, команда, которой руководит , одержала 6 побед подряд. «Комо» стал лишь вторым новичком чемпионата Италии, выигравшим 6 матчей подряд, после «Лацио» в 1973 году.