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«Комо» Фабрегаса повторил рекорд Серии А 1973 года

вчера, 19:47
КомоЛоготип футбольный клуб Комо3 : 1Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

«Комо» обыграл «Кальяри» (3:1) в матче 36-го тура Серии А.

Таким образом, команда, которой руководит Сеск Фабрегас, одержала 6 побед подряд. «Комо» стал лишь вторым новичком чемпионата Италии, выигравшим 6 матчей подряд, после «Лацио» в 1973 году.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:05
Результаты Комо довольно неплохи,да с ТОПовыми командами пока трудно бодаться,но с остальными вполне справляются. На данный момент замыкают десятку в Серии А...
Неудивительно что Клопп хочет доверить емуЛейпциг...
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:01
Комо конечно хорош на данный момент
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:49
Молодцы ребята,так и держать !
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