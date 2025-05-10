«Комо» Фабрегаса повторил рекорд Серии А 1973 года

«Комо» обыграл «Кальяри» (3:1) в матче 36-го тура Серии А.
Таким образом, команда, которой руководит Сеск Фабрегас, одержала 6 побед подряд. «Комо» стал лишь вторым новичком чемпионата Италии, выигравшим 6 матчей подряд, после «Лацио» в 1973 году.
«Комо» обыграл «Кальяри» (3:1) в матче 36-го тура Серии А.
Таким образом, команда, которой руководит Сеск Фабрегас, одержала 6 побед подряд. «Комо» стал лишь вторым новичком чемпионата Италии, выигравшим 6 матчей подряд, после «Лацио» в 1973 году.
Неудивительно что Клопп хочет доверить емуЛейпциг...
Неудивительно что Клопп хочет доверить емуЛейпциг...