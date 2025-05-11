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«Интер Майами» крупно проиграл «Миннесоте Юнайтед». У Месси — гол

вчера, 08:41
Миннесота ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Миннесота Юнайтед4 : 1Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

«Миннесота Юнайтед» одержала победу над «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС (4:1).

На 32-й минуте счёт открыл Бонгокуле Хлонгван. Удвоил преимущество хозяев поля Антони Марканич на 45+2-й. Команда из Флориды на 48-й сократила отставание в счёте усилиями Лионеля Месси. Автогол Марсело Вегандта на 68-й позволил «Миннесоте» уйти в отрыв. Робин Лод забил ещё один мяч на 70-й.

«Миннесота Юнайтед» занимает 2-е место в Западной конференции (22 очка). «Интер Майами» идёт 4-м в Восточной (21 балл).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 16:27
Отдельные неудачи неизбежны. Они позволяют взглянуть на свою игру трезво, в следующих матчах исправить допущенные в этой игре ошибки, и т.п. Идут только на пользу, тем более что это поражение ничем команде не грозит, разве что лишь потерей трёх очков.
амурец
амурец
вчера в 13:02, ред.
Ну это не существенно, главное в МЛС выиграть плей офф, ну даже если Месси туда попадет, без поддержки судей как всегда обнагадится, ибо Месси без судей ноль
HЕ Э Г О И СT
HЕ Э Г О И СT
вчера в 10:22
В чемпе они установили рекорд в прошлом году.. В этом достаточно просто попасть в ПО даже не с первого места..
xejjk7r4gz4j
xejjk7r4gz4j
вчера в 09:59
Убогий чемпионат, что тут скажешь.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:48
Маскерано физрук. Но пока Месси уважает друга...в ущерб команды)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:38
Месси и кореша расслабились)))
И как закономерность - получили за шиворот...)
Формат проведения соревнования это недоразумение даже и не заметит...
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:14
Набрали пенсионеров, вот и результат.
Брулин
Брулин
вчера в 09:12
Турнир легенд , напоминает по уровню американская лига
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:11
Месси исправно делает свою работу, и не его вина, что команда не может победить...
zvv8t6nyy786
zvv8t6nyy786
вчера в 08:51
В таком чемпионате всегда можно всё исправить в плей-офф, а попасть туда будет для Майами не сложно
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:42
Миннесота не дала соперникам шансов...
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