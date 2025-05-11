«Интер Майами» крупно проиграл «Миннесоте Юнайтед». У Месси — гол

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вчера, 08:41

«Миннесота Юнайтед» одержала победу над «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС (4:1).

На 32-й минуте счёт открыл Бонгокуле Хлонгван. Удвоил преимущество хозяев поля Антони Марканич на 45+2-й. Команда из Флориды на 48-й сократила отставание в счёте усилиями Лионеля Месси. Автогол Марсело Вегандта на 68-й позволил «Миннесоте» уйти в отрыв. Робин Лод забил ещё один мяч на 70-й.

«Миннесота Юнайтед» занимает 2-е место в Западной конференции (22 очка). «Интер Майами» идёт 4-м в Восточной (21 балл).