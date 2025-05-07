Вылеты в полуфиналах ЛЧ – фишка «Барселоны». До «Интера» были «Ливерпуль», «Бавария» и «Реал»

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сегодня, 09:00

Великая футбольная история.

Сезон 2024/25. «Интер» – «Барселона» – 7:6 по сумме матчей

«Барселона» уступила в овертайме 3:4. Невысокий по меркам голкиперов Зоммер потащил несколько сложнейших ударов. Прямо как Жулио Сезар 15 лет назад в полуфиналах Гвардиолы против Моуриньо. Индзаги вышел во второй финал Лиги чемпионов за три года. В истории футбола добавились полуфиналы невероятного накала страстей и результативности. Казалось, что голевой карнавал остался в Барселоне. Но нет, «Интер» злой и эффективный. Угадали, что на «Джузеппе Меацца» каталонцам будет сложно. Испанцы не побеждали в Лиге чемпионов десять лет, серия продолжается. У Флика молодая команда, парочку позиций надо усилить, но нет денег. Зато есть футбольная душа. Так красиво проигрывать тоже надо уметь.

Сезон 2018/19. «Ливерпуль» – «Барселона» – 4:3 по сумме матчей

Критикуя «Барселону» за вылет, важно не забывать факты. Год назад ПСЖ разнес испанцев 4:1. Дважды «Барселона» не смогла выйти из групп в плей-офф Лиги чемпионов. Лигу Европы не завоевывали. Их громили ПСЖ и «Бавария». Во втором случае 2:8 в одном матче. Так что Флик проделал большую работу. А вот когда «Барселону» тренировал Вальверде, то бедняга Эрнесто пережил один из самых страшных стрессов. Месси в Барселоне принес победу 3:0. Затем Клопп неделю ходил и доказывал футболистам «Ливерпуля», что могут отыграться. Поверили Вейналдум и Ориги. Камбэк состоялся без Фирмино и Салаха на поле. Дальше «красные» в финале обыграли «Тоттенхэм», «Барселона» упустила верный кубок.

Сезон 2012/13. «Бавария» – «Барселона» – 7:0 по сумме матчей

Никакого камбэка, размена голами и футбольной интриги. Расчленение обороны каталонцев командой Хайнкеса. Работали будущие чемпионы мира Нойер, Боатенг, Лам, Швайнштайгер и Мюллер. Томас забил в Барселоне вместе с Роббеном, а третий мяч – автогол Пике. Разгром на «Камп Ноу» команда Вилановы пережила после унижения в Мюнхене. Теперь именно там пройдет финал Лиги чемпионов. А в полуфинале двенадцать лет назад немцы разнесли соперника 4:0. Дубль Мюллера, голы Роббена и Марио Гомеса подчеркнули разную готовность. Состав у «Барселоны» был сказочным, старая гвардия. Но ждали Неймара и Суареса в атаку, а самое главное – тренера Луиса Энрике, у которого теперь новый полуфинал.

Сезон 2011/12. «Челси» – «Барселона» – 3:2 по сумме матчей

Результат этого полуфинала впечатляет не меньше, чем результаты последующих голевых феерий. «Челси» Ди Маттео умел сыграть в Лиге чемпионов красиво. После домашней победы 1:0 англичане отправились в Испанию. Пропустили дважды, голы Бускетса и Иньесты вернули фаворита в гонку. А защитник Терри получил красную карточку. Но бразильский хавбек Рамирес – кстати, сейчас его не узнаете, набрал вес и сильно изменился внешне, сократил отставание голом в раздевалку. А дальше случилась чистая магия Лиги чемпионов. Месси не забил пенальти в ворота Чеха, а на 92-й минуте Фернандо Торрес, трансферный провал «Челси», добавил ещё один мяч. В финале «Челси» победит в серии пенальти «Баварию».

Сезон 2009/10. «Интер» – «Барселона» – 3:2 по сумме матчей

Гвардиола против Моуриньо. Испанец отправил «Интеру» Это’О и деньги, на которые подписали парочку важных футболистов. В обратном направлении последовал Ибрагимович. Оказалось, что Златан не фанат Месси и Гвардиолы. А Самуэль стал частью машины Моуриньо. «Интер» 45 лет не побеждал в Кубке чемпионов. А «Барселона» была действующим обладателем трофея. Гвардиола выиграет через год, но сначала его великая команда пострадала. Победа «Интера» 3:1 с голами Снейдера, Майкона и Милито по духу напоминала успех Индзаги, которого выручали Тюрам, Лаутаро и Думфрис. Задача у Лусио, Самуэля и голкипера Сезара была ещё сложнее, но Дзанетти и Камбьяссо вышли в финал, где обыграли «Баварию».

Сезон 2007/08. МЮ – «Барселона» – 1:0 по сумме матчей

В «Барселоне» должны благодарить Фергюсона и Скоулза – автора единственного гола. Если бы плохой тренер Франк Райкард вышел в новый финал Лиги чемпионов и обыграл в Москве «Челси», то Гвардиола бы не возглавил «Барселону». Но «Манчестер Юнайтед» с ван дер Саром, Видичем и Фердинандом в обороне не пропустил ни одного мяча против каталонцев. Молодой форвард Роналду не забил, хотя в том сезоне уже подбирался к голевым стандартам качества. Зато Скоулз подловил Вальдеса, фаворит вылетает. Гвадиола потом дважды отомстит Фергюсону за проход родного клуба, обыгрывая сэра Алекса в финалах Лиги чемпионов. Но в 2008-м сильнейшей командой оказались парни из Манчестера.

Сезон 2001/02. «Реал» – «Барселона» – 3:1 по сумме матчей

«Реал» и «Барселона» никогда не играли в финале, но встречались в плей-офф. Вингер Луис Энрике попал мячом в перекладину, а Зидан и Макманаман не промахнулись. В Мадриде Рауль забил первым, но Эльгера отправил мяч в собственные ворота. Команда из Каталонии уступила великому составу Дель Боске. Рауль, Гути, Фигу, Зидан и Макелеле были готовы к очередной победе клуба в Лиге чемпионов. В воротах играл Сезар, вытеснивший юного Касильяса. Позже в финале против «Байера» Икер выйдет на замену и поможет остановить немцев. А Зидан забьет знаменитый гол после передачи Роберто Карлоса. Два десятилетия назад тоже умели порадовать в плей-офф Лиги чемпионов.

Сезон 1999/00. «Валенсия» – «Барселона» – 5:3 по сумме матчей

В первом матче влетели 1:4 тренеру Куперу и неудачливой «Валенсии». «Летучие мыши» проиграют в финале Лиги чемпионов. Зато дома подарили фанатам воспоминания на всю жизнь. Левантийцы устроили обороне с Пуйолем и Гвардиолой голевой холодный душ. Дубль Ангуло, пенальти от Мендьеты и мяч Клаудио Лопеса поставили «Барселону» с Ривалдо и Клюйвертом на колени. У каталонцев могло быть на 8 финалов Лиги чемпионов больше. А ещё финалы Кубка чемпионов. До победы над «Сампдорией» вылетали за шаг до финала от «Реала» и «Лидса», а в финалах уступали «Бенфике» и «Стяуа». Вчера «Барселона» снова эпично и трагично уступила в полуфинале Лиги чемпионов.