«Золотой мяч» в 2025 году без фаворита. Рафинья и Ямаль вылетели, а Салах ждёт развязку Лиги чемпионов

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сегодня, 14:23

Впереди сложные выборы.

Вылет «Барселоны» обострил борьбу

Многие ставят на Дембеле. Но котировки не показатель. Вингер «Реала» Винисиус был фаворитом, а «Золотой мяч» стоит на полке у хавбека «Манчестер Сити» Родри. Теперь не повлияет результат крупного турнира для сборных. Вряд ли Лига наций определит победителя «Золотого мяча 2025». А Клубный чемпионат мира теоретически может повлиять. Самые слабые члены жюри голосуют в двух направлениях. Первые отдают баллы любимчикам, независимо от формы. Вторые реагируют на последнее слово. Родри выиграл Евро-2024 после победы Винисиуса в Лиге чемпионов. Теперь последним идёт Клубный ЧМ .

ПСЖ , «Интер» и «Реал» сыграют на турнире, а «Барселоны» и «Ливерпуля» там не будет. Дополнительный шанс для Дембеле или Лаутаро Мартинеса. Если «Интер» обойдет «Наполи» в Серии А, а потом чемпион мира победит в финале ЛЧ , то его акции вырастут. Не стоит забывать, что Усмана Дембеле не было на карте фаворитов в гонке за «Золотой мяч» до нового года. Более того, тренер Энрике отстранял вингера от тренировок, настолько был им недоволен. Затем Дембеле вернулся, набрал форму и работает в непривычном режиме. Вот только ПСЖ пока не прошел «Арсенал», а Усман пока не забил решающие мячи.

Вылет «Барселоны» от «Интер» спутал карты. До него верили, что Ямаль или Рафинья – фавориты. А недавно выделяли Салаха из-за голевых действий. Затем последовали поражения «Ливерпуля». Уступили «Ньюкаслу» в финале Кубка Лиги. Не прошли в финал Кубка Англии, вылетели от «Плимута». В Лиге чемпионов нарвались на серию пенальти с ПСЖ . Салах был явным фаворитом, а теперь ему не хватает дополнительных трофеев. У «Ливерпуля» есть победа в АПЛ , но нет главного кубка сезона. В Лиге чемпионов победит или «Интер», или одна из команд, для которой такой успех станет первым в истории.

Пока никто не заслужил «Золотой мяч»

Тяжело было оспаривать уровень Месси и Роналду, собрали значительную часть наград. Но встречались несправедливые случаи награждения. Рибери любит повторять, что у него украли «Золотой мяч». Иньеста и Хави без престижной награды, хотя были ключевыми футболистами великой сборной Испании и не менее великой «Барселоны». У Снейдера 15 лет назад был сказочный год со сборной Нидерландов и миланским «Интером». А Клопп недавно напомнил, что капитаны и тренеры сборных из стран, которые никто не покажет на карте, отдали награду защитника ван Дейка в руки Месси.

«Золотой мяч» был скандальным до бойкота «Реала». Теперь у Мбаппе, Беллингема и Винисиуса нет шансов. Зато вылет «Барселоны» открывает мадридцам путь в Эль Класико. Победа Анчелотти может утопить надежды Рафиньи и Ямаля. А вот если вингеры проведут выдающийся поединок, то это поможет. Особенно если Лигу чемпионов выиграет «Арсенал». В составе Артеты нет готового кандидата на награду. Райсу не дадут приз такого масштаба. Нужна не только игра в футбол, важно быть медийным. Даже у центрального защитника ван Дейка была репутация непроходимого в обороне.

Нужна аура, важно быть крокодилом и акулой. А с однозначными героями проблемы. Зато нестабильность великолепных команд, которые играют в «неправильный футбол» по старым канонам, делает матчи интереснее. «Барселона» с «Интером» выдали шоу круче концерта Леди Гаги на бразильском пляже. У «Реала» были эмоциональные матчи против «Арсенала». Первый поединок попал в историю после штрафных Райса. Никто, даже Салах, не прошел сезон на одном дыхании. Возрастной крайний форвард брал паузы. Иногда Мохамеда успешно закрывали молодые и сильные левые защитники.

Живой человек, ему тоже нужно отдыхать. Салах не уничтожил ПСЖ . Так что Дембеле может стать королем горы. И это впечатляющий рывок фантастически нестабильного футболиста. Да и Рафинья на футбольном Олимпе появился впервые и неожиданно. Ямаль тоже в силу возраста лишь начинает большой путь. Его приходится держать вдвоем и втроем, как делали футболисты «Интера». Миланцы прошли в большой финал. А юный испанец отправится домой, где папа накормит жареной картошкой. В день решающего матча отец Ямаля вел трансляцию с кухни, как нарезает картофель и лук на ужин.

К победителю легко будет придраться

Нет футболиста, который опережает других без вопросов. Предположим, выиграет Дембеле. Усман выступает в чемпионате Франции, где ПСЖ намного мощнее остальных клубов. У них легкий сезон в Лиге 1. Усман помогал в поединках нового года, но Дуэ и Кварацхелия тоже крутые. Хороши хавбеки ПСЖ , но у них нет шансов на «Золотой мяч». Речь о политических выборах. Чтобы взять «Золотой мяч», нужна кампания поддержки. Так было со времен победы Джорджа Веа. Бывший игрок ПСЖ перешел в «Милан», где Берлускони умел создавать суперзвёзд. Салах выделяется в этом плане.

Но награда за один сезон, а не за карьеру. Мохамеду нужна победа «Арсенала» в Лиге чемпионов, а ещё лучше явные неудачи Дембеле и футболистов «Интера», чтобы представители жюри решили за него голосовать. Придраться можно к каждому из претендентов. У Лаутаро всего 12 голов в Серии А. Вдвое меньше, чем у Ретеги из «Аталанты». Зоммер подскочил в списках букмекеров, однако Янну не отдадут «Золотой мяч». Швейцарец пропустил 6 голов от «Барселоны» и спас в некоторых важных эпизодах. У вратаря традиционно низкие шансы на получение «Золотого мяча».

Ямалю рано отдавать приз. У него классные ассисты, но пока нет голевого конвейера. Вингер только учится быть ключевым на поле. Рафинья проводит лучший сезон в жизни, но есть вопросы к классу. Фанаты футбола легко составят список футболистов, которые никогда не брали «Золото мяч», но на голову выше, чем бывший игрок «Лидса». Вот только это не имеет значения. Выбирать надо сейчас. Необычный период в футболе, смена поколений и реформа подходов. Почти никто не умеет защищаться. Многие с радостью атакуют. Надо наслаждаться и учиться хвалить героев сезона.