Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

Защитник «Интера» может заменить Араухо в «Барселоне»

вчера, 22:50

Защитник Рональд Араухо может покинуть «Барселону» этим летом.

Если это произойдёт, каталонский клуб рассмотрит вариант с подписанием Алессандро Бастони из «Интера». Эту кандидатуру обозначил спортивный директор «сине-гранатовых» Деку.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Барселона» работает над сбором средств для трансфера Холанда
Вчера, 22:03
СлухиЧетыре топ-клуба заинтересованы в подписании Доннаруммы
Вчера, 21:08
СлухиРоналду может вернуться в «Спортинг», чтобы заменить Дьёкереша
Вчера, 20:08
Слухи«Ювентус» не готов заплатить 50 млн евро за Антони
Вчера, 17:46
СлухиКаземиро может завершить карьеру в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 01:04
СлухиСубименди близок к переходу в «Арсенал»
Вчера, 00:02
Сортировать
Все комментарии
3ton
3ton
сегодня в 11:56
Надеюсь Арауха сегодня играть не будет
Его время в Барселоне подошло к концу.
Такие грубые ошибки , такой защитник делать не должен
матос
матос
сегодня в 11:13
денег не хватит у барсуков))) Бастони один из главных и дорогих активов Интера ;-)
Incredulous
Incredulous
сегодня в 08:50
Какой ещё Бастони, пока сбор на Холанда не закончат, никаких Бастони.
nikolah
nikolah
вчера в 23:32
Не не ребят, Бастони не продается
7wzy9ew5x4c2
7wzy9ew5x4c2
вчера в 23:12
Бастони может будет не согласен с таким
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:12
Так сделай это, Деку))) Бастони очень даже крутой защитник. А Араухо пусть ищет себе новый клуб. Его косяки достали.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 