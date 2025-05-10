Защитник «Интера» может заменить Араухо в «Барселоне»

Защитник Рональд Араухо может покинуть «Барселону» этим летом.
Если это произойдёт, каталонский клуб рассмотрит вариант с подписанием Алессандро Бастони из «Интера». Эту кандидатуру обозначил спортивный директор «сине-гранатовых» Деку.
Защитник Рональд Араухо может покинуть «Барселону» этим летом.
Если это произойдёт, каталонский клуб рассмотрит вариант с подписанием Алессандро Бастони из «Интера». Эту кандидатуру обозначил спортивный директор «сине-гранатовых» Деку.
Его время в Барселоне подошло к концу.
Такие грубые ошибки , такой защитник делать не должен
Его время в Барселоне подошло к концу.
Такие грубые ошибки , такой защитник делать не должен