Защитник «Интера» может заменить Араухо в «Барселоне»

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вчера, 22:50

Защитник может покинуть «Барселону» этим летом.

Если это произойдёт, каталонский клуб рассмотрит вариант с подписанием из «Интера». Эту кандидатуру обозначил спортивный директор «сине-гранатовых» .